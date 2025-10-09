Εκατομμύρια ενήλικες από την ηλικία των 20 και μεγαλύτεροι πάσχουν από στεφανιαία νόσο. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι η κοινή αυτή πάθηση δεν χρειάζεται να είναι ένα αναπόφευκτο μέρος της γήρανσης.

Υπάρχουν βήματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων, που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Το κλειδί, ωστόσο, είναι να ξεκινήσει κανείς πολύ νωρίτερα απ’ όσο ίσως φαντάζεται.

«Αυτή η ασθένεια στη σύγχρονη δυτική κοινωνία αναπτύσσεται σε πολύ νεαρή ηλικία», δήλωσε ο Steven Nissen, καρδιολόγος στην Cleveland Clinic, που υπήρξε μια από τις κορυφαίες φωνές που προωθούν την έγκαιρη πρόληψη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, περισσότεροι από 900.000 άνθρωποι πέθαναν από καρδιοπάθεια το 2023, δηλαδή το ένα στα τρία περιστατικά θανάτου.

Ένα αυξανόμενο σώμα καρδιολόγων και ειδικών στη δημόσια υγεία συμφωνεί ότι εκατομμύρια ζωές θα μπορούσαν να σωθούν εάν το ιατρικό σύστημα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η καρδιοπάθεια, δίνοντας έμφαση στην ανίχνευση και τη διαχείριση της αθηροσκλήρωσης - δηλαδή της συσσώρευσης πλάκας που στενεύει τις αρτηρίες με την πάροδο του χρόνου - πριν εμφανιστούν εμφανή σημάδια ή συμπτώματα.

«Δυστυχώς, τα περισσότερα από τα συστήματά μας έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούν ότι η στιγμή που πρέπει να αναζητήσεις στεφανιαία νόσο είναι η στιγμή που κάποιος αναφέρει συμπτώματα ή τη στιγμή που παθαίνει έμφραγμα», είπε η Rasha Al-Lamee, η οποία ηγήθηκε μιας ερευνητικής ομάδας περισσότερων από δύο δεκάδων ειδικών από όλο τον κόσμο που εξέτασε το πώς μπορεί να αλλάξει ο τρόπος αναγνώρισης και θεραπείας της καρδιοπάθειας.

«Πρόκειται για μια ασθένεια που ξεκινά πολύ νωρίτερα. Υπάρχει μια συνέχεια. Αν παρέμβουμε πολύ νωρίτερα, μπορούμε να αποτρέψουμε τους ανθρώπους από το να φτάσουν σε αυτά τα συμβάντα».

Ποιες είναι οι κύριες αιτίες της καρδιοπάθειας;

Η στεφανιαία νόσος προκαλείται συχνότερα από τη συσσώρευση λιπαρών ουσιών στις αρτηρίες. Παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την υψηλή αρτηριακή πίεση, την υψηλή χοληστερόλη, τη μη υγιεινή διατροφή, την έλλειψη άσκησης, την παχυσαρκία και τον διαβήτη, καθώς και το κάπνισμα.

Μία μελέτη διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 99% των ανθρώπων που εμφάνισαν εμφράγματα, καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικά επεισόδια συγκέντρωναν τουλάχιστον έναν από τους τέσσερις κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.

Αυτοί οι ασθενείς είχαν υποβέλτιστα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, χοληστερόλης ή γλυκόζης ή ήταν τωρινοί ή πρώην καπνιστές, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο περιοδικό Journal of the American College of Cardiology.

«Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν παράγοντες κινδύνου για την ασθένεια, αλλά μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε», είπε η Al-Lamee, καθηγήτρια καρδιολογίας στο National Heart and Lung Institute του Imperial College London.

Πώς μοιάζει η θεραπεία;

Παρότι αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες - που έχουν δημοσιευθεί από την American Heart Association και το American College of Cardiology - εστιάζουν στην πρόληψη, πολλοί καρδιολόγοι λένε ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να εντοπιστούν και να λάβουν φροντίδα νωρίτερα οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να αναπτύξουν καρδιοπάθεια.

Οι ειδικοί της καρδιάς συμφωνούν ευρέως ότι η μετατόπιση της εστίασης στην πρόληψη της συσσώρευσης πλάκας είναι κρίσιμη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι εάν οι παράγοντες κινδύνου που προκαλούν τη συσσώρευση πλάκας εξαλειφθούν μέχρι το 2050, το ποσοστό θνησιμότητας από καρδιοπάθεια θα μπορούσε να μειωθεί πάνω από 80%, σώζοντας δυνητικά 8,7 εκατομμύρια ζωές ετησίως παγκοσμίως, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος στο Lancet.

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν επιθετική θεραπεία εάν οι πιθανότητες ενός ατόμου να υποστεί στεφανιαίο επεισόδιο, όπως έμφραγμα, μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι αρκετά υψηλές, δήλωσε η Patricia Best, επεμβατική καρδιολόγος στην Mayo Clinic στο Ρότσεστερ της Μινεσότα.

«Οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα από 10 χρόνια», είπε η Best. «Χρειάζεται να αρχίσουμε να κοιτάμε σε νεότερες ηλικίες και να εξετάζουμε περισσότερο τον κίνδυνο σε όλη τη διάρκεια της ζωής παρά τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους 10 ή 20 ετών».

Επειδή πολλά από τα εργαλεία εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου έχουν σχεδιαστεί για άτομα με συμπτώματα, η έγκαιρη ανίχνευση της αθηροσκλήρωσης θα απαιτούσε νέες στρατηγικές ελέγχου και αλλαγές στους ορισμούς κινδύνου, έγραψαν οι ερευνητές στο άρθρο του Lancet. Ζήτησαν επίσης μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων θεραπειών που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την έναρξη ή την εξέλιξη της νόσου.

«Χρειάζεται να σκεφτούμε τι θα κάνουμε για τον 25χρονο με παχυσαρκία και επίπεδα χοληστερόλης σημαντικά υψηλότερα από το βέλτιστο», είπε ο Nissen, ο οποίος δεν συμμετείχε στο άρθρο του Lancet. «Χρειάζεται να σκεφτούμε τον κίνδυνο σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και όχι μόνο τον 10ετή κίνδυνο. Ποιες είναι οι πιθανότητες ότι στα 55 ή 60 τους θα πάθουν έμφραγμα ή αιφνίδιο καρδιακό θάνατο;»

Τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τον εαυτό σας και την καρδιά σας

Για να βελτιώσετε την υγεία της καρδιάς σας, θα βοηθούσε να ακολουθήσετε τη λίστα ελέγχου της American Heart Association.

Τα «Life’s Essential 8» της AHA περιλαμβάνουν:

Καλύτερη διατροφή . Οι συστάσεις περιλαμβάνουν φυσικά τρόφιμα, πολλά φρούτα και λαχανικά, άπαχη πρωτεΐνη, ξηρούς καρπούς, σπόρους και χρήση ελαιόλαδου ή ελαίου κανόλας στο μαγείρεμα.

. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν φυσικά τρόφιμα, πολλά φρούτα και λαχανικά, άπαχη πρωτεΐνη, ξηρούς καρπούς, σπόρους και χρήση ελαιόλαδου ή ελαίου κανόλας στο μαγείρεμα. Διατήρηση σωματικής δραστηριότητας .

. Διακοπή καπνίσματος και ατμίσματος .

. Καλό ύπνο . Για τους περισσότερους ενήλικες, αυτό σημαίνει επτά έως εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ.

. Για τους περισσότερους ενήλικες, αυτό σημαίνει επτά έως εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Διαχείριση βάρους .

. Έλεγχο της χοληστερόλης . Η LDL, ή «κακή» χοληστερόλη, πρέπει να είναι 100 mg/dl ή χαμηλότερη, είπε ο Nissen.

. Η LDL, ή «κακή» χοληστερόλη, πρέπει να είναι 100 mg/dl ή χαμηλότερη, είπε ο Nissen. Έλεγχο σακχάρου στο αίμα . Αν έχετε διαβήτη, προσέξτε τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1C, τα οποία πρέπει να είναι κάτω από 5,7%.

. Αν έχετε διαβήτη, προσέξτε τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1C, τα οποία πρέπει να είναι κάτω από 5,7%. Έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η αρτηριακή πίεση πρέπει να είναι κάτω από 120/80, είπε ο Nissen.

«Έχουμε πλέον όλες τις στρατηγικές για να εξετάζουμε την καρδιαγγειακή νόσο με πολύ ολιστικό τρόπο», δήλωσε η C. Noel Bairey Merz, καθηγήτρια καρδιολογίας και διευθύντρια του Barbra Streisand Women’s Heart Center στο Cedars-Sinai. «Γιατί να περιμένουμε μέχρι να χρειαστούν bypass; Και επιπλέον, οι ολιστικές μας στρατηγικές είναι πραγματικά αρκετά προσιτές».

Είναι επίσης κρίσιμο να γνωρίζετε αν έχετε οικογενειακό ιστορικό καρδιοπάθειας, είπε ο Nissen.

Συμβουλευτείτε γιατρούς σχετικά με τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης του κινδύνου σας. Μπορείτε να ρωτήσετε τον γιατρό σας αν χρειάζεται να αντιμετωπίσετε πιθανούς παράγοντες κινδύνου, όπως την αυξημένη αρτηριακή πίεση ή τα επίπεδα χοληστερόλης, με φάρμακα ή αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Η Al-Lamee ενθάρρυνε τους ανθρώπους να βλέπουν την καρδιοπάθεια όπως τον καρκίνο.

«Οι άνθρωποι είναι πολύ ενήμεροι για το τι πρέπει να κάνουν για να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου και είναι πολύ πρόθυμοι για έγκαιρη ανίχνευση», είπε. «Θέλω να δω το ίδιο να συμβαίνει και με τη στεφανιαία νόσο».

Πηγή: Washington Post