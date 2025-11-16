Οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν χρυσά κοσμήματα με πολύτιμους λίθους, 2 συσκευές smartphone ακόμη και το πιστολάκι μαλλιών.

Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι διαρρήξεις στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου. Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού δείχνει τη δράση τους ενώ σε άλλο περιστατικό, ένας άνδρας έπαθε έμφραγμα τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι τον έκλεψαν. Λίγες ημέρες μετά, έφυγε από τη ζωή.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έβγαλε στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνονται οι δράστες της διάρρηξης να εισβάλλουν σε σπίτι στο Περιστέρι και να ψάχνουν ανενόχλητοι για την λεία τους.

Δεν διστάζουν να ανοίξουν και τα φώτα του σπιτιού λες και δεν τους νοιάζει καν αν θα γίνουν αντιληπτοί.

«Από τη μπροστινή βεράντα, πηδήξανε, σπάσανε τη μπαλκονόπορτα, την ανοίξανε με κατσαβίδι και μπήκανε. Πήγανε συγκεκριμένα στη ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας. Δεν πήγαν να ανοίξουν καν το φύλλο το αριστερό ή το μεσαίο, ανοίξανε μόνο το δεξί και ένα με δύο συρτάρια», λέει η κόρη θύματος διάρρηξης.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

