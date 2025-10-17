Τι τρώει ο δρ. Blankestein για υγιή καρδιά: Οι συμβουλές που δεν πρέπει να παραβλέπετε.

Η κατανάλωση περισσότερων μη κατεργασμένων, φυτικών τροφίμων είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους προστασίας της καρδιάς, τονίζει ο δρ Ron Blankstein, που θέτει πάντα στους ασθενείς που τον επισκέπτονται το ερώτημα: «τι τρώτε συνήθως για πρωινό, γεύμα ή δείπνο».

Ο ειδικός στην πρόληψη των καρδιολογικών νοσημάτων στο συνεργαζόμενο με το Χάρβαρντ «Brigham and Women’s Hospital» στηρίζεται σε αυτές τις απαντήσεις προκειμένου να προχωρήσει στις κατάλληλες συστάσεις για τη διατροφή τους.

Όπως διαβάζουμε στο ενθέτο της Καθημερινής, ο δρ. Blankestein υποστηρίζει πως «οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν τη σημασία της υγιεινής διατροφής ή έχουν μπερδευτεί σχετικά με το ποια τρόφιμα πρέπει να καταναλώνουν».

Ο γιατρός ξεκινά συχνά ανατρέποντας κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις για τον ρόλο της διατροφής στην υγεία: Πολύς κόσμος πιστεύει ότι δεν πρέπει να ανησυχεί για τα τρόφιμα που επιλέγει, εφόσον ασκείται τακτικά ή διατηρεί φυσιολογικό βάρος.

Η υγιεινή διατροφή, όμως, είναι σημαντική για όλους και ιδιαίτερα για ανθρώπους με προδιάθεση σε καρδιακά νοσήματα, εξαιτίας οικογενειακού ιστορικού ή άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η υψηλή χοληστερόλη.

Πάντα ο δρ Blankstein ρωτάει «ποιος έχει επιφορτιστεί με τα ψώνια και το μαγείρεμα στο σπίτι;». Αν είναι άλλο πρόσωπο από τον ασθενή, το ιδανικό είναι να παρευρίσκεται στη συζήτηση. Πολλές από τις αποφάσεις για το τι θα φάτε λαμβάνονται στο σούπερ μάρκετ.

Έμφαση σε αυτά που πρέπει να τρώμε περισσότερο - κι όχι σε αυτά που πρέπει να κόψουμε

Πολλές από τις υποδείξεις του δρα Blankstein εστιάζουν λιγότερο στο τι πρέπει να περικόψει ο ασθενής από τη διατροφή του και περισσότερο στο τι πρέπει να προσθέσει σε αυτήν, όπως τρόφιμα ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς, όσπρια (φασόλια, μπιζέλια και φακές), λαχανικά και φρούτα.

Oι φυτικές ίνες και τα άλλα θρεπτικά συστατικά αυτών των τροφίμων συμβάλλουν στην απώλεια βάρους, στη μείωση της χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης· μπορούν να καταπολεμήσουν ακόμη και τον διαβήτη, επισημαίνει ο δρ Blankstein.

Πολλοί άνθρωποι αρχίζουν την ημέρα τους με ένα τοστ ή ένα κουλούρι από λευκό αλεύρι. «Αυτοί οι υδατάνθρακες είναι πολύ επεξεργασμένοι, απορροφώνται ταχύτατα και εισέρχονται στο αίμα. Έτσι, μερικές ώρες αργότερα, εμφανίζεται το αίσθημα της πείνας», εξηγεί. Προτιμήστε ένα πιάτο γεμάτο βρόμη ή νιφάδες βρόμης, με σπόρους, ξηρούς καρπούς και φρούτα.

Μια σαλάτα για μεσημεριανό είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να φάτε μερικές μερίδες λαχανικά. Προσθέστε και λίγη πρωτεΐνη - όπως ρεβίθια, φακές ή τόφου - ώστε να χορτάσετε καλύτερα.

Τι πρέπει, όμως, να κάνουν εκείνοι των οποίων το δείπνο είναι ταυτισμένο με ένα τεράστιο κομμάτι κρέας; Σίγουρα δεν είναι όλοι πρόθυμοι να ακολουθήσουν μια κατά βάση χορτοφαγική διατροφή, από την οποία απουσιάζουν το κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, αναγνωρίζει ο δρ Blankstein.

«Είναι μια πραγματικά σημαντική πρόκληση να μεταβάλουμε πολιτισμικές και οικογενειακές παραδόσεις πολλών ετών. Όμως, ακόμα και κάποιες μικρές αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν», επισημαίνει.

«Μία φορά την εβδομάδα δοκιμάστε μια συνταγή για χορτοφαγικό τσίλι ή ένα μπολ μαγειρεμένων λαχανικών, σπόρων και φασολιών. Σιγά σιγά μπορείτε να επεκτείνετε τις χορτοφαγικές σας επιλογές».

Μία ημέρα με τα φυτικά γεύματα του δρα Blankstein

Πρόγευμα

Βρόμη με λιναρόσπορο, σπόρους κάνναβης, σπόρους τσία, μούρα, μπανάνα και καρύδια, με γάλα σόγιας ή γάλα αμυγδάλου.

Γεύμα

Κινόα, φασόλια (μαυρομάτικα ή garbanzo) ή ρεβίθια, τομάτες, αγγούρι, πιπεριές, μαϊντανός, με βαλσαμικό ξίδι, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και πιπέρι.

Δείπνο

Ένα βαθύ πιάτο με ψητές γλυκοπατάτες, φακές, λαχανίδα (λάχανο κέιλ), κόκκινο λάχανο, μπρόκολο, αβοκάντο, με χούμους ή ταχίνι.

Σνακ: Μήλο ή άλλο εποχικό φρούτο, αμύγδαλα.