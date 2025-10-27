Παρ' ολίγον τραγωδία σε αγώνα ποδοσφαίρου όταν ένας φίλαθλος υπέστη έμφραγμα στην προσπάθειά του να σώσει το παιδί από επεισόδια που εκτυλίσσονταν στο γήπεδο.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας φίλαθλος που υπέστη έμφραγμα την Κυριακή (26.10.2025), κατά τη διάρκεια επεισοδίων στον αγώνα μεταξύ των ομάδων Πάτρα 2005 και ΑΕ Αιγαίου.

Σύμφωνα με το patragoal, τα επεισόδια ξέσπασαν τη στιγμή που ο φίλαθλος βρισκόταν με το ανήλικο παιδί του στο κυλικείο του γηπέδου. Όταν αντιλήφθηκε την ένταση, άρπαξε τον γιο του στην αγκαλιά και άρχισε να τρέχει για να τον προστατεύσει από τους οπαδούς που συγκρούονταν. Αφού εξασφάλισε ότι το παιδί του βρισκόταν με ασφάλεια στο αυτοκίνητο, ένιωσε έντονη δυσφορία και κατέρρευσε, έχοντας υποστεί έμφραγμα λόγω του σοκ και της πίεσης της στιγμής.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου οι γιατροί τού τοποθέτησαν stent. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Ο πατέρας παραμένει στη Μονάδα Εμφραγμάτων, όπου παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.