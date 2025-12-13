Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρόσωπα που επέλεξε ο πρώην πρωθυπουργός για να συμμετέχουν στο πάνελ της συζήτησης του βιβλίου, καθώς υπάρχει ξεκάθαρη σημειολογία για τον καθένα και την καθεμία, ξεχωριστά.

Για την παρουσίαση της «Ιθάκης» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, στην Πάτρα, αλλά κυρίως για την παρέμβαση που θα πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, προετοιμάζονται οι στενοί του συνεργάτες, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η σημειολογία του πάνελ

Οι συμμετέχοντες στην κεντρική παρουσίαση της «Ιθάκης» στο θέατρο «Παλλάς», ήταν πανεπιστημιακοί, όπως η Ιωάννα Λαλιώτου και ο Αντώνης Λιάκος ή πρόσωπα από το Ινστιτούτο Τσίπρα, τα οποία αναμένεται να έχουν και πολιτικό ρόλο την επόμενη ημέρα, όπως η Ευγενία Φωτονιάτα και ο Γιώργος Χουλιαράκης.

Αν στην Αθήνα «παρουσίασε» την ακαδημαϊκή και τεχνοκρατική «πτέρυγα» των ανθρώπων που θα τον συνοδεύσουν στο νέο εγχείρημα, στην εκδήλωση της Πάτρας, είναι σαφές ότι ο κ.Τσίπρας έχει διαφορετική στόχευση. Τουλάχιστον, αυτό το συμπέρασμα βγαίνει βλέποντας τα πρόσωπα που θα καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης.

Αρχικά, είναι δεδομένο ότι περιέχει ισχυρό «άρωμα» Σοσιαλδημοκρατίας. Ο Γιώργος Σιακαντάρης, είναι από τους θεωρητικούς του χώρου στην Ελλάδα. Ανήκει στη «αριστερή τάση» του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και πιο συγκεκριμένα, στην «Ανανεωτική Αριστερά», ενώ ουδείς μπορεί να προσπεράσει ότι έχει διατελέσει επικεφαλής του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) «Ανδρέας Παπανδρέου».

Στην ίδια πολιτική κατεύθυνση, εντάσσονται και οι Βασίλης Αϊβαλής και Γιώργος Παππάς. Μόνο που εκτός από προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, οι εν λόγω είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την Πάτρα. Σε κοινωνικό επίπεδο, δε, ο μεν Αϊβαλής έχει υπάρξει πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της πόλης, ο δε Παππάς είναι πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να είναι σε επαφή με τους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, επίσης, ότι ο Αϊβαλής στηρίχτηκε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 τόσο από το ΠΑΣΟΚ, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ – που μπορεί να μην κατάφεραν να βρουν κοινό υποψήφιο σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα κατάφεραν, ωστόσο, στην Πάτρα. Εκεί που φαβορί ήταν ο κομμουνιστής δήμαρχος, Κώστας Πελετίδης.

Τέλος, ειδικής αναφοράς αξίζει και η δικηγόρος, Θεώνη Κουφονικολάκου. Το γεγονός ότι είναι Συνήγορος του Παιδιού, είναι προφανώς ένα ακόμα μήνυμα ως προς τις σκέψεις του πρώην πρωθυπουργού για τον ρόλο του κοινωνικού κράτους. Όσοι τη γνωρίζουν, μιλούν για μια ταλαντούχα και ιδιαιτέρως συγκροτημένη γυναίκα, που δεν αποκλείεται να έχει θέση ευθύνης στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.