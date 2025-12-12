«Η έμμεση πλην σαφής αξιολόγηση της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα είναι εσφαλμένη ενώ συντηρεί και ανατροφοδοτεί μια αχρείαστη αντιπαλότητα», ανέφερε ο Νίκος Μπίστης, καταψηφίζοντας την απόφαση της ΠΓ της Νέας Αριστεράς.

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα - χωρίς να τον κατονομάζει - εμπεριέχει η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας της Νέας Αριστεράς, την οποία καταψήφισε ο Νίκος Μπίστης.

«Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, κεντρώες, προσωποκεντρικές και μεσσιανικές στρατηγικές, που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτυχημένες στο παρελθόν, όχι μόνο αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς, αλλά και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή, συλλογική και ενωτική απάντηση στις ρίζες των σημερινών συστημικών προβλημάτων», αναφέρει η απόφαση, «φωτογραφίζοντας» τον πρώην πρωθυπουργό.

Η συγκεκριμένη αναφορά ήταν η αιτία που ο Νίκος Μπίστης καταψήφισε την απόφαση, με το σκεπτικό ότι «Η έμμεση πλην σαφής αξιολόγηση της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα είναι εσφαλμένη ενώ συντηρεί και ανατροφοδοτεί μια αχρείαστη αντιπαλότητα».

Σημειώνεται ότι την πλειοψηφία στην ΠΓ ελέγχουν ο Γ. Σακελλαρίδης, ο Ευ. Τσακαλώτος και ο Π. Σκουρλέτης.

Αναλυτικά η απόφαση της ΠΓ της ΝΕΑΡ:

Η Νέα Αριστερά χαιρετίζει τα μπλόκα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα και στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό των δίκαιων αιτημάτων τους απέναντι στην καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Εδώ και 2 χρόνια με πολλαπλές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις στη Βουλή έχει αναδείξει τόσο τα σοβαρά προβλήματα του αγροτικού κόσμου, όσο και την κακοδιαχείριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το μέγεθος και η ένταση των κινητοποιήσεων δεν είναι συγκυριακά, αντανακλούν τη βαθιά απόγνωση ενός κόσμου που βλέπει την ύπαιθρο να συρρικνώνεται συστηματικά και την κυβέρνηση να διαχειρίζεται επικοινωνιακά υπαρξιακά προβλήματα. Οι πρωτοφανείς καθυστερήσεις στις καταβολές της ενιαίας ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ –με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης– αποτελούν το επιστέγασμα μιας κρίσης που έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά αλυσίδα διαρθρωτικών προβλημάτων: την εκτόξευση του κόστους παραγωγής εξαιτίας καρτέλ στην ενέργεια και στα αγροεφόδια, τις χαμηλές τιμές παραγωγού που όμως φτάνουν στους καταναλωτές πολλαπλάσιες μέσω μεσαζόντων, την τραπεζική υπερχρέωση, την έλλειψη ρευστότητας, τις κατασχέσεις, και τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε funds και μεγάλους ομίλους που βλέπουν το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα ως χώρο κερδοφορίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της ανισότητας: οι αποκαλύψεις για τη «γαλάζια» πελατειακή και αδιαφανή διαχείριση πόρων αποτελούν πρόκληση για τον αγροτικό κόσμο και δείχνουν μια και μόνο «εγκληματική οργάνωση» – τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Οι χρόνιες ελλείψεις δημόσιας πολιτικής για την κλιματική κρίση, η απουσία δίκαιων κανόνων για την πράσινη μετάβαση και η αδυναμία του κράτους να προστατεύσει την παραγωγή, αποτυπώνονται και στην εξαιρετικά καθυστερημένη αντίδραση του Υπουργείου στην επιδημία της ευλογιάς και της πανώλης που οδήγησε στη θανάτωση 470.000 αιγοπροβάτων, βυθίζοντας την κτηνοτροφία σε κρίση και εκτοξεύοντας τις τιμές στον καταναλωτή.

Σε αυτό τον αγώνα η Νέα Αριστερά βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων της παραγωγής και του αγώνα τους. Ενός αγώνα που αποτελεί μάχη για την επιβίωση του αγροτικού κόσμου, τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να αποδομήσει, ποινικοποιώντας και συκοφαντώντας τον.

Την ίδια στιγμή που η κοινωνία ασφυκτιά, έρχεται προς ψήφιση ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος, παρά τις επικοινωνιακές κινήσεις της κυβέρνησης, δεν μπορεί να συγκαλύψει την πραγματικότητα. Η αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια δεν κατευνάζεται με μέτρα «ασπιρίνες», όταν η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, η στεγαστική κρίση, οι πλειστηριασμοί και η καθημερινή ανασφάλεια αποτελούν την ανοιχτή πληγή για εκατομμύρια νοικοκυριά. Τα υπερκέρδη των τραπεζών, των καρτέλ στην ενέργεια και στα τρόφιμα και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων έχουν το αντίστροφό τους: φτώχεια και αδιέξοδα για τον κόσμο της εργασίας και τη νεολαία.

Πρόκειται για μια ταξική στρατηγική που μειώνει το μερίδιο της εργασίας, διευρύνει τις ανισότητες και περιθωριοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες. Η κυβέρνηση επικαλείται «αντοχές» και «δημοσιονομικό χώρο 1,7 δις.» την ίδια στιγμή που τον συρρικνώνει η ίδια, μεταφέροντας πόρους από την υγεία, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος προς αγορές εξοπλισμών. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν επιβάλλεται από καμμία δημοσιονομική πραγματικότητα. Είναι μια κατασκευή.

Η Νέα Αριστερά επιμένει ότι οι προτεραιότητες πρέπει να είναι διαφορετικές: αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία και παιδεία, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων υποδομών, δίκαιη φορολογία με αύξηση στους φόρους κερδών και μερισμάτων και κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών των πλουσίων. Η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει το κόστος ενός μοντέλου που παράγει προνομιούχους και αποκλεισμένους. Η Νέα Αριστερά θα σταθεί απέναντι στο αδιαφανές πάρτι δισεκατομμυρίων για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, που στραγγίζουν τον δημοσιονομικό χώρο, ενισχύουν τα γεράκια του πολέμου και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, καταψηφίζοντας ακόμα μία χρονιά τον προϋπολογισμό και των αμυντικών δαπανών.

Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, κεντρώες, προσωποκεντρικές και μεσσιανικές στρατηγικές, που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτυχημένες στο παρελθόν, όχι μόνο αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς, αλλά και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή, συλλογική και ενωτική απάντηση στις ρίζες των σημερινών συστημικών προβλημάτων.

Η Νέα Αριστερά βαδίζει προς το Προγραμματικό - Διαρκές Συνέδριο της στις 22-25 Ιανουαρίου με προσήλωση στις λαϊκές ανάγκες, στους κοινωνικούς αγώνες, ενάντια στον πόλεμο, τον νεοφιλελευθερισμό και τον αυταρχισμό. Στο πλαίσιο αυτό εντείνει τη δουλειά της στην κοινωνία, στους μαζικούς χώρους και στη Βουλή, για να συμβάλει με ριζοσπαστικές προγραμματικές προτάσεις που να απαντούν στα προβλήματα της κοινωνίας.