Να ένας ακόμη λόγος για να εντάξετε νόστιμους ξηρούς καρπούς - όπως αμύγδαλα και καρύδια - στη διατροφή σας.

Οι ξηροί καρποί συνδέονται εδώ και καιρό με την υγεία της καρδιάς, και νέα έρευνα συνεχίζει να διερευνά τον τρόπο με τον οποίο συμβάλουν στην προστασία από καρδιοπάθειες.

Οι ερευνητές θέλησαν να κατανοήσουν πώς η τακτική κατανάλωση ξηρών καρπών επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία με την πάροδο του χρόνου. Η νέα τους μελέτη προσφέρει πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με προηγούμενες, χάρη στο μεγαλύτερο και πιο ποικιλόμορφο δείγμα συμμετεχόντων και τη μακρύτερη περίοδο παρακολούθησης.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια, οι ερευνητές δεν αντιμετώπισαν όλους τους ξηρούς καρπούς ως ενιαία ομάδα. Εξέτασαν τη συνολική πρόσληψη (συμπεριλαμβανομένων φιστικιών και φυστικοβούτυρου), αλλά και ξεχωριστά τους καρπούς όπως τα αμύγδαλα, κάσιους και καρύδια, για να δουν εάν υπάρχουν διαφορές.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Loma Linda, βασισμένη σε δεδομένα της μακροχρόνιας μελέτης Adventist Health Study 2. Συμμετείχαν πάνω από 80.000 ενήλικες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι οποίοι συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια διατροφής και παρακολουθήθηκαν για περισσότερο από δέκα χρόνια, ώστε να διαπιστωθεί πώς η διατροφή τους σχετιζόταν με περιστατικά καρδιοπάθειας.

Το δείγμα περιελάμβανε μαύρους και λευκούς ενήλικες, καθώς και χορτοφάγους και μη, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς οι διαφορετικές διατροφικές συνήθειες - κι ειδικότερα η κατανάλωση ξηρών καρπών - επηρεάζουν την καρδιά.

Όσοι κατανάλωναν περισσότερους ξηρούς καρπούς ήταν συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας, με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και γενικά καλύτερη υγεία.

Γυμνάζονταν περισσότερο, κάπνιζαν και έπιναν λιγότερο και κατανάλωναν περισσότερα φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης σε σχέση με όσους έτρωγαν σπάνια ξηρούς καρπούς. Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη αυτές τις διαφορές στην ανάλυσή τους, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι φίλοι των ξηρών καρπών τείνουν γενικά να έχουν πιο υγιεινές συνήθειες.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Συγκρίνοντας όσους έτρωγαν τις μεγαλύτερες ποσότητες ξηρών καρπών με όσους έτρωγαν τις μικρότερες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η υψηλότερη κατανάλωση συνδέθηκε με 14% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο και 19% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από ισχαιμική καρδιοπάθεια.

Οι ξηροί καρποί δέντρου (όπως αμύγδαλα, κάσιους και καρύδια) ξεχώρισαν λίγο περισσότερο από τα φιστίκια: συνδέθηκαν με 17% μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο και 27% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από ισχαιμική νόσο σε σύγκριση με όσους τους κατανάλωναν σπάνια. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι και οι δύο κατηγορίες είχαν οφέλη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κατανάλωση οποιουδήποτε είδους ξηρών καρπών είναι καλύτερη για την καρδιά από το να μην τρως καθόλου.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει κανείς ριζικά τη διατροφή του για να δει αποτελέσματα. Ακόμη και η μέτρια κατανάλωση συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ τα μεγαλύτερα οφέλη προέκυψαν όταν οι ξηροί καρποί αντικατέστησαν λιγότερο υγιεινά τρόφιμα, όπως το κόκκινο ή επεξεργασμένο κρέας.

Αν και τα ποσοστά μείωσης του κινδύνου φαίνονται μικρά, οι καρδιοπάθειες είναι τόσο συχνές ώστε ακόμη και μικρές μειώσεις έχουν μεγάλη σημασία. Μια μείωση 14% δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο, αλλά ότι σε έναν μεγάλο πληθυσμό, σημαντικά λιγότεροι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν από καρδιοπάθεια απλώς υιοθετώντας μικρές, βιώσιμες αλλαγές όπως η πιο συχνή κατανάλωση ξηρών καρπών.

Μια μικρή χούφτα (περίπου 30 γραμμάρια) μερικές φορές την εβδομάδα είναι εύκολο να ενταχθεί σε οποιαδήποτε διατροφή. Επιλέξτε ανάλατους ή ελαφρώς αλατισμένους καρπούς και εναλλάξτε τα είδη για ποικιλία. Μπορούν επίσης να προστεθούν σε γλυκές ή αλμυρές συνταγές, όπως μπάλες ενέργειας με πεκάν ή σαλάτα σπανάκι με αβοκάντο και καρύδια.

Η γνώμη των ειδικών

Τα ευρήματα ενισχύουν το διαχρονικό μήνυμα των ειδικών για την υγεία της καρδιάς: οι μικρές, σταθερές αλλαγές κάνουν τη διαφορά. Η αντικατάσταση μέρους του κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος με ξηρούς καρπούς προσφέρει πιο υγιεινά λιπαρά και περισσότερες φυτικές ίνες - δύο παράγοντες που αποδεδειγμένα ωφελούν το καρδιαγγειακό σύστημα.

Οι ξηροί καρποί δεν είναι «μαγικό χάπι», αλλά ενταγμένοι σε μια ισορροπημένη διατροφή αποτελούν μια εύκολη και αποτελεσματική επιλογή για την καρδιά.