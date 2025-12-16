Ένας δήμος του Λονδίνου βρίσκεται μέσα στις 5 πιο ήσυχες περιοχές για να ζει κανείς στην Αγγλία.

Η «ηρεμία» δεν είναι μια λέξη που θα χρησιμοποιούσαν οι περισσότεροι για να χαρακτηρίσουν το Λονδίνο, ωστόσο η βρετανική πρωτεύουσα προσφέρει και χαλάρωση και ξεκούραση.

Μια νέα μελέτη της εταιρείας ακινήτων Sell House Fast εκτιμά ότι ένας δήμος του Λονδίνου βρίσκεται μέσα στις 5 πιο ήσυχες περιοχές για να ζει κανείς στην Αγγλία.

Η Sell House Fast ανέλυσε δεδομένα με βάση μια σειρά κριτηρίων, όπως τα παράπονα για θόρυβο, την ποιότητα του αέρα, την πρόσβαση στη φύση και τη φωτορύπανση. Μόνο ένας δήμος του Λονδίνου κατάφερε να μπει στη δεκάδα, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονταν κυρίως στα Midlands, στον βορρά και στα νοτιοδυτικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Bromley είναι ο πιο χαλαρός δήμος της βρετανικής πρωτεύουσας. Υπήρχαν μόλις τέσσερις καταγγελίες ανά 1.000 κατοίκους για θόρυβο στην περιοχή και η περιοχή είχε χαμηλά επίπεδα φωτορύπανσης, καθόλου αποχετευτικά έργα και αρκετά χαμηλά επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Παρότι οι συνολικές βαθμολογίες τους ήταν παρόμοιες, τόσο το Solihull όσο και το Wiltshire τα πήγαν πολύ καλύτερα στην κατηγορία της ποιότητας του αέρα. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες περιοχές με υψηλή βαθμολογία ξεπέρασαν το Bromley όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Δυστυχώς, φαίνεται πως το «Big Smoke» (το Λονδίνο) δικαιολογεί το παρατσούκλι του.

Το Richmond-upon-Thames, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε το δεύτερο πιο ευτυχισμένο μέρος στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπήκε στη δεκάδα.

Οι πιο χαλαρωτικές περιοχές για να ζει κανείς στην Αγγλία:

Solihull, Μπέρμιγχαμ

Wiltshire

Peterborough, Cambridgeshire

South Gloucestershire

Bromley, Λονδίνο

St. Helens, Merseyside

Wokingham, Berkshire

Shropshire

Wigan, Greater Manchester

Cheshire West and Chester

