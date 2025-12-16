«Σε όλη την Ευρώπη, τα σύγχρονα κράτη έχουν αποσυγκεντρωτικές δομές. Δεν τα μαζεύουν όλα σε ένα», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μπορούμε να ανεχτούμε άλλο την κατάσταση των γαλάζιων σκανδάλων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λειτουργία του μέχρι σήμερα, έξι και πλέον χρόνια μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία; Όχι. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως λειτουργεί πρέπει να γκρεμιστεί. Πρέπει να υπάρχει ειδικός οργανισμός, ο οποίος όμως να είναι ενταγμένος και στη λειτουργία και στη στρατηγική του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι να το κάνεις το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εάν δεν έχει, δεν ελέγχει και δεν βαθαίνει σε γνώση και εμπειρία τον Οργανισμό ο οποίος δίνει τις επιδοτήσεις για τα χωράφια και την κτηνοτροφία; Και επιπλέον: Λειτούργησε αποτελεσματικά τα προηγούμενα χρόνια η ΑΑΔΕ στο κομμάτι των διασταυρώσεων που της αντιστοιχούσε και αφορά και αγρότες, κτηνοτρόφους και άλλους; Όχι. Όχι, γιατί έπρεπε να μας είχε πει τα προηγούμενα χρόνια η ΑΑΔΕ ότι όταν περνάνε ποσά από κάποιον σε κάποιον άλλο, 20 και 30 χιλιάδες ευρώ, όπως στην περίπτωση του κ. Μαγειρία, αυτά δεν δικαιολογούνται», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο Mega.

«Το σύστημα δεν λειτουργούσε γενικώς, όχι μόνο στην πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά δεν συμφωνούμε με την άποψη ότι πρέπει όλες οι διαδικασίες να συγκεντρωθούν σε έναν μηχανισμό που η δουλειά του είναι άλλη, είναι να εισπράττει τα έσοδα, γιατί αυτή είναι η λειτουργία της ΑΑΔΕ. Δηλαδή, όπου έχουμε πρόβλημα και παθογένεια, στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για παράδειγμα που έκαναν απευθείας αναθέσεις, και αυτό θα το ακυρώσουμε και θα το βάλουμε στην ΑΑΔΕ; Και αν έχουν γίνει σκάνδαλα στον ΕΛΓΑ, και αυτόν θα τον ακυρώσουμε και θα τον βάλουμε στην ΑΑΔΕ; Και όπου υπάρχει πρόβλημα, θα το ακυρώνουμε και θα το βάζουμε στην ΑΑΔΕ; Θα δημιουργήσουμε μια συγκεντρωτική κατάσταση», πρόσθεσε.

«Τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ήταν πρέπει να τον γκρεμίσουμε και να πέσει και πάνω στον "Χασάπη" και στον "Φραπέ". Δεν λέω να μείνει ως έχει, αλλά, σε όλη την Ευρώπη, τα σύγχρονα κράτη έχουν αποσυγκεντρωτικές δομές. Δεν τα μαζεύουν όλα σε ένα», συμπλήρωσε.

«Η ΝΔ δεν μπορεί να πείσει ούτε τους βουλευτές της»

«Στο αγροτικό βλέπουμε ότι οι ενστάσεις δεν προέρχονται μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από την πλευρά της πλειοψηφίας. Είδα τη χθεσινή συνέντευξη του κ. Μαρινάκη, που λέει ότι είναι ζήτημα κομματικής πειθαρχίας το ζήτημα της ψήφου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν το λέει αυτό ο κ. Μαρινάκης, σημαίνει ότι η ΝΔ φοβάται τους βουλευτές της, ότι δεν μπορεί να πείσει ούτε τους βουλευτές της», υπογράμμισε ο Κ. Ζαχαριάδης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι συλλήψεις γίνονται μόνο από την Ευρωπαία εισαγγελέα, είπε: «Αυτό το ζήτημα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει μια αίσθηση ατιμωρησίας, δικαιολογημένη θα έλεγα, στην κοινή γνώμη. Υπάρχει μια αίσθηση ότι εδώ, ίσως και διαχρονικά, ότι πολιτικοί οι οποίοι βάζουν το χέρι στο μέλι μένουν στο απυρόβλητο. Τουλάχιστον για τη δική μας κυβέρνηση, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρείται η πιο έντιμη κυβέρνηση, δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο.

»Εάν υπήρχε, π.χ., διαφορετική μεταχείριση στο μείζον ζήτημα του Ιουλίου, που εμείς είπαμε να πάνε οι δύο υπουργοί που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως να τους εξετάσει η Δικαιοσύνη, θα ήταν η κατάσταση η σημερινή; Δεν πρέπει όλοι, εφόσον προκύψουν κάποια στοιχεία τα οποία ζητούν οι εισαγγελείς, να είμαστε στη διάθεση της δικαιοσύνης για να αποδείξουμε πανηγυρικά την αθωότητά μας ή οτιδήποτε άλλο;».