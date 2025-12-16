«Οι υπουργοί εργασίας της ΝΔ, πλειοδότησαν σε ταξική μεροληψία» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης μεταξύ άλλων.

Για «πλιάτσικο» της κυβέρνησης στους θεσμούς και τους αγρότες, έκανε λόγο ο Αλέξης Χαρίτσης κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, για τον οποίο είπε πως είναι ο τελευταίος με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και ο πρώτος πολεμικός.

«Ο προϋπολογισμός του 2026, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα ακόμη οικονομικό νομοσχέδιο. Είναι ένας καθρέφτης των επιλογών, των προτεραιοτήτων και –κυρίως– της σχέσης της κυβέρνησης με την κοινωνία και τους θεσμούς. Και σε αυτόν τον καθρέφτη, η εικόνα που αποτυπώνεται προκαλεί έντονο προβληματισμό», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Παράλληλα κατήγγειλε πως «βιώνουμε μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών, μια πρωτοφανή απώλεια κύρους και αξιοπιστίας, που οδηγεί τους πολίτες σε μια τρομακτική απώλεια εμπιστοσύνης», καθώς «τα συνεχή σκάνδαλα αυτή της κυβέρνησης, οι συνεχείς απόπειρες συγκάλυψής τους, οι παρεμβάσεις και οι εναγκαλισμοί σε κάποιες περιπτώσεις με τη δικαστική εξουσία, οι εξόφθαλμες απόπειρες ποδηγέτησης ανεξάρτητων αρχών, το στήσιμο Εξεταστικών Επιτροπών που λειτουργούν ως πλυντήρια και ως οχήματα αμνήστευσης υπουργών».

Στρέφοντας τα βέλη του στην κυβέρνηση για το αγροτικό ζήτημα, ο κ. Χαρίτσης τόνισε πως «αν πάει κανείς στα μπλόκα και μιλήσει με τους αγρότες θα καταλάβει ένα πράγμα: Ότι η δική τους γνήσια αγωνία δεν είναι μόνο το πλιάτσικο κι οι απάτες στις επιδοτήσεις. Αυτό ναι, τους εξοργίζει. Γιατί νιώθουν ότι τους λήστεψαν – και έτσι είναι, τους λήστεψαν».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι οι αγρότες μιλούν για έλλειψη στρατηγικής, για απουσία προοπτικής, εκφράζοντας φόβους για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και της υπαίθρου, για την αδυναμία να κρατήσουν τα παιδιά τους στα χωριά τους. «Ερημώνει η ύπαιθρος λένε, κι ότι δεν έχουν μέλλον, με μέλλον. Πρόκειται για μια κραυγή αγωνίας που αφορά όχι μόνο έναν κλάδο, αλλά τη συνοχή της κοινωνίας και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως απαντά στους αγρότες με καταστολή και κοινωνικό αυτοματισμό.

Για τα εργασιακά, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε πως «σήμερα ο πλούτος μαζεύεται στην κορυφή, οι άνθρωποι της εργασίας φτωχαίνουν, γίνονται πιο ευάλωτοι, γίνονται όμηροι των εργοδοτών και εκεί που δυσκολεύονται οι εργοδότες, έρχεται η κυβέρνηση με όλο το νομοθετικό οπλοστάσιο για να τους λύσετε τα χέρια και να κάνουν ότι θέλουν. Οι υπουργοί εργασίας της ΝΔ, πλειοδότησαν σε ταξική μεροληψία».