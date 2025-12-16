«Κάθε ρωσικό έγκλημα πολέμου πρέπει να έχει συνέπειες για όσους το διέπραξαν», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, πριν 34 Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράψουν μια σύμβαση για την επίσημη έναρξη της επιτροπής στη συνάντηση της Τρίτης στη Χάγη.

Διεθνή επιτροπή για την παροχή αποζημιώσεων από τη Ρωσία στην Ουκρανία σύστησαν στη Χάγη Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκινα τονίζει πως οι προτάσεις που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με Αμερικανούς αξιωματούχους για μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσαν να οριστικοποιηθούν και να παρουσιαστούν στη Ρωσία εντός ημερών.

Μετά από δύο ημέρες συνομιλιών στο Βερολίνο, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι είχαν επιλύσει το «90%» των προβληματικών ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά παρά τη θετική τροπή, δεν είναι σαφές ότι το τέλος του πολέμου είναι πιο κοντά, ειδικά καθώς η ρωσική πλευρά απουσιάζει από τις τρέχουσες συνομιλίες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναμένεται να ψηφίσει για τις εγγυήσεις ασφαλείας και ότι προετοιμάζεται ένα οριστικό σύνολο εγγράφων «σήμερα ή αύριο». Μετά από αυτό, όπως είπε, οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τους Ρώσους, ακολουθούμενες από συναντήσεις υψηλού επιπέδου, που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η συνθήκη των ηγετών

Η Ευρώπη υπέγραψε την Τρίτη μια συνθήκη για τη σύσταση μιας Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για την Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι το Κίεβο θα αποζημιωθεί για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές που υπέστη από ρωσικές επιθέσεις και φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Η συγκέντρωση στη Χάγη δεκάδων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνέπεσε με μια διπλωματική προσπάθεια που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Κάθε ρωσικό έγκλημα πολέμου πρέπει να έχει συνέπειες για όσους το διέπραξαν», δήλωσε ο Ζελένσκι, πριν 34 Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράψουν μια σύμβαση για την επίσημη έναρξη της επιτροπής στη συνάντηση της Τρίτης στη Χάγη. «Ακριβώς από εκεί ξεκινά η πραγματική πορεία προς την ειρήνη», πρόσθεσε. «Δεν αρκεί να αναγκάσουμε τη Ρωσία σε μια συμφωνία. Δεν αρκεί να την κάνουμε να σταματήσει να σκοτώνει. Πρέπει να κάνουμε τη Ρωσία να αποδεχτεί ότι υπάρχουν κανόνες στον κόσμο».

Αποζημίωση για τα θύματα

Η σύσταση της επιτροπής αξιώσεων δεν σημαίνει ότι οι Ουκρανοί μπορούν να περιμένουν γρήγορες αποζημιώσεις για ζημιές. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταβολής τυχόν αποζημιώσεων που θα επιδικάσει η επιτροπή, η οποία θα εδρεύει στην Ολλανδία, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Οι πρώτες συζητήσεις έχουν αγγίξει τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει από την ΕΕ, μαζί με συνεισφορές των μελών.

«Ο στόχος είναι να υπάρχουν επικυρωμένες αξιώσεις που τελικά θα καταβληθούν από τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να καταβληθούν από τη Ρωσία. Αυτή η επιτροπή δεν προσφέρει καμία εγγύηση για τις ζημίες», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ βαν Βιλ. Το διετές Μητρώο Ζημιών, το οποίο θα ενταχθεί στην επιτροπή αξιώσεων, έχει ήδη λάβει πάνω από 86.000 αξιώσεις που υποβλήθηκαν από άτομα, οργανισμούς και δημόσιους φορείς στην Ουκρανία σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του, αρνείται τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία ενώ έχει χαρακτηρίσει την πρόταση της ΕΕ να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση των αμυντικών και δημοσιονομικών αναγκών της Ουκρανίας ως παράνομη. Έχει απειλήσει επίσης με αντίποινα.

Τα σχέδια για την αποζημίωση των θυμάτων στην Ουκρανία, που κυμαίνονται από τη σεξουαλική βία και τις απελάσεις παιδιών έως την καταστροφή θρησκευτικών χώρων, θα μπορούσαν να περιπλεχθούν από την συμπερίληψη αμνηστίας για φρικαλεότητες πολέμου σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, την οποία είχε προτείνει προηγουμένως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Περισσότερα από 50 κράτη και η ΕΕ συνέταξαν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη σύσταση της επιτροπής, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωσή της από τουλάχιστον 25 υπογράφοντες, εφόσον είχαν εξασφαλιστεί επαρκή κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της.

Η επιτροπή - το δεύτερο μέρος ενός διεθνούς μηχανισμού αποζημίωσης για την Ουκρανία - θα εξετάζει, θα αξιολογεί και θα αποφασίζει για τις αξιώσεις που υποβάλλονται στο Μητρώο Ζημιών για την Ουκρανία, το οποίο δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2023, και θα καθορίζει τις αποζημιώσεις κατά περίπτωση.

Μπορούν να υποβληθούν αξιώσεις για ζημιές, απώλειες ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από ρωσικές πράξεις που διαπράχθηκαν στην ή κατά της Ουκρανίας κατά ή μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022. Οι αξιώσεις, οι οποίες καλύπτουν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, μπορούν να υποβληθούν από θιγόμενα άτομα, εταιρείες ή το ουκρανικό κράτος, ανέφερε ένα προσχέδιο της πρότασης.

Κόστος: 524 δισ. δολάρια γοα την ανακατασκευή μετά τη λήξη του πολέμου

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εκτιμήσει το κόστος της ανοικοδόμησης την επόμενη δεκαετία σε 524 δισ. δολάρια, ή σχεδόν τρεις φορές το οικονομικό ΑΕΠ της Ουκρανίας το 2024. Ωστόσο, αυτό το ποσό ισχύει μόνο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 και δεν περιλαμβάνει τις ζημιές που προκλήθηκαν φέτος, όταν οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους κλιμακώθηκαν σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τις μεταφορές και τις πολιτικές υποδομές.

«Αν ξεκινήσετε πόλεμο, θα λογοδοτήσετε», λέει η Κάλας της ΕΕ

Μιλώντας στην εκδήλωση στη Χάγη, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αποφύγει να πληρώσει τον λογαριασμό για τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Η επιτροπή, η οποία θα επικυρώσει τις ζημίες πολέμου στην Ουκρανία που θα καταβάλει η Ρωσία, στέλνει ένα μήνυμα στους μελλοντικούς επιτιθέμενους, δήλωσε η Κάλας και πρόσθεσε πως «αν ξεκινήσετε πόλεμο, θα λογοδοτήσετε».

Ανακοίνωσε επίσης ότι η ΕΕ θα παράσχει «έως και 1 εκατομμύριο ευρώ» για να πληρώσει για τις προπαρασκευαστικές εργασίες της νέας επιτροπής.

Ζελένσκι: Ο πόλεμος αυτός πρέπει να γίνει μάθημα

«Συζητάμε το εδαφικό ζήτημα. Ξέρετε, είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση επ' αυτού», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στο Βερολίνο. Δεν είναι σαφές πώς θα προχωρήσουν οι δύο πλευρές στο εδαφικό ζήτημα, με τον Ζελένσκι να έχει προηγουμένως υπονοήσει ότι μια συμβιβαστική λύση, όπως μια ελεύθερη οικονομική ζώνη, θα μπορούσε θεωρητικά να είναι εφικτή εάν ο ουκρανικός λαός την ψήφιζε σε δημοψήφισμα. Το κρίσιμο εμπόδιο πιθανό να είναι όταν τα σχέδια υποβληθούν στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ότι είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί στους πολεμικούς του στόχους.

«Εάν ο Πούτιν απορρίψει τα πάντα, θα καταλήξουμε ακριβώς με αυτό που βιώνουμε στο αεροπλάνο μας αυτή τη στιγμή - αναταραχή», δήλωσε ο Ζελένσκι, σχολιάζοντας μετά την απογείωση του αεροπλάνου του από το Βερολίνο για την Ολλανδία για μια σειρά συναντήσεων την Τρίτη.

«Ελπίζουμε ότι το δικαστήριο για τη ρωσική επιθετικότητα θα ξεκινήσει πραγματικά το έργο του, όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλους όσους θέλουν ειρήνη στην Ευρώπη», είπε ο Ζελένσκι κατά την ομιλία του στο Συμβούλιο της Ευρώπης στη Χάγη. Δήλωσε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία «και η ευθύνη της Ρωσίας γι' αυτόν πρέπει να γίνουν ένα σαφές παράδειγμα, ώστε οι άλλοι να μάθουν να μην επιλέγουν την επιθετικότητα. Όλες οι πιέσεις στη Ρωσία πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ όσο συνεχίζεται η κατοχή της γης μας. Η Ρωσία πρέπει να αισθάνεται ότι είναι εγκληματίας και να αντιμετωπίσει συνέπειες γι' αυτό».

Πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως η χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα βοηθούσε το Κίεβο να εξισορροπήσει τη μείωση της υποστήριξης από ορισμένους από τους εταίρους του.

Με πληροφορίες του Guardian/Sky News