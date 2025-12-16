Μητσοτάκης για αγρότες: «Όταν ξεπερνούν κάποια όρια, θα έχουν συνέπειες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής στη Βουλή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, ενώ αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών τόνισε πως θα έχουν συνέπειες όταν ξεπερνούν κάποια όρια.

«Είναι πρόθεσή μου και θα το εξαγγείλω και στη Βουλή, ας δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, όλα τα κόμματα, με διακομματικό προεδρείο, να καθίσουμε, να φωνάξουμε ειδικούς και να καταλήξουμε: μπορούμε επιτέλους μέσα σε τρεις, έξι μήνες να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο το οποίο θα έχει μια ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα;», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο podcast «Θα Σας Ειδοποιήσουμε», στους Σπύρο Ανδριανό και Κωνσταντίνο Κίντζιο.

Για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι το 2026 «θα γίνουν με απόλυτη διαφάνεια και με τη σφραγίδα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και συμπλήρωσε ότι τα χρήματα που θα περισσέψουν «θα ανακατανεμηθούν στους πραγματικούς παραγωγούς, στους πραγματικούς γεωργούς, στους πραγματικούς κτηνοτρόφους».

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, επεσήμανε: «Εγώ έχω ήδη ζητήσει να μιλήσουμε με τους αγρότες, αλλά θέλω… Η αλήθεια είναι ότι τα αιτήματα δεν είναι πλήρως μορφοποιημένα» και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τα πεδία όπου υπάρχει πρόβλημα.

«Προφανώς και γνωρίζουμε τα αιτήματα, αλλά οι λύσεις της κινητοποίησης έρχονται μέσα από τον διάλογο και - επιτρέψτε μου να το πω - μέσα από μια κατανόηση και από πλευράς αγροτών ότι δεν μπορεί να ταλαιπωρείται μια ολόκληρη κοινωνία, ειδικά σε μια εποχή κοντά στα Χριστούγεννα όπου η αγορά πρέπει να κινηθεί. Διότι με αυτόν τον τρόπο τελικά θα χάσουν και οι ίδιοι το δίκιο τους», τόνισε.

«Είναι σαφές ότι αυτό το οποίο κάνουν οι αγρότες ξεπερνάει το όριο της δικαιολογημένης διαμαρτυρίας. Γίνεται παντού στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχουν, θα έλεγα, κατοχυρώσει οι αγρότες αυτή την ιδιαιτερότητα», σχολίασε. «Όμως η πραγματικότητα λέει ότι η ελευθερία κάποιου σταματάει εκεί που ακουμπάει την ελευθερία κάποιου άλλου», πρόσθεσε.

«Θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούν όλοι ότι αυτές οι πράξεις, ειδικά όταν ξεπερνούν κάποια όρια, θα έχουν συνέπειες. Στην Κρήτη έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες όταν τα πράγματα ξεπερνούν ένα όριο. Εκτιμώ, όμως, ότι μπορούμε καλή τη πίστει, αναγνωρίζοντας ότι κάποια -όχι όλα- από τα αιτήματα είναι απολύτως δικαιολογημένα, συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα όμως τις ανάγκες και τις αντοχές του προϋπολογισμού αλλά και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, να βρούμε έναν κοινό τόπο, ο οποίος θα μας επιτρέψει να εκτονώσουμε αυτήν την έξαρση των κινητοποιήσεων», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως αυτό που γίνεται «ουσιαστικά είναι μια από τις, θα έλεγα, τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα. Με μια Ελλάδα η οποία μας πλήγωσε, μας χρεοκόπησε τελικά. Εγώ θα αναλάβω πλήρως τις ευθύνες μου για το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη μεταρρύθμιση νωρίτερα, παρότι το θέλαμε».

Ερωτηθείς ποιος ήταν ο λόγος, απάντησε: «Κάθε φορά που προσπαθούσαμε, βρισκόμασταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μην γίνουν πληρωμές. Αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Και μπορεί να κάναμε ένα βήμα πίσω. Μπρος στον κίνδυνο να μην πληρωθούν καθόλου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, να κάναμε ένα βήμα πίσω».

Ακόμα, σε ερώτηση για την αγοραστική δύναμη έκανε λόγο για πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, που «δημιουργεί προβλήματα σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας» και συμπλήρωσε ότι ο στόχος που είχε θέσει το 2023 είναι η βελτίωση των πραγματικών μισθών. «Είχαμε πει, λοιπόν, για τους ονομαστικούς μισθούς: μέσος μισθός 1.500 ευρώ, μεγαλύτερος αριθμός μισθωτών σε πλήρη απασχόληση και κατώτατος μισθός 950 ευρώ. Θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους; Σας λέω με απόλυτη βεβαιότητα και τους δύο», πρόσθεσε και στη συνέχεια έκανε αναφορά στις φοροαπαλλαγές ύψους 1,76 δισ. ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός.

«Μαγικός τρόπος να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, “με έναν νόμο και ένα άρθρο”, προφανώς νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει. Πρέπει να τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από την Ευρώπη και πρέπει ό,τι κάνουμε να πατάει σε στέρεα θεμέλια. Διότι θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε ότι και εμείς δίνουμε περισσότερα λεφτά, δίνουμε μεγαλύτερες αυξήσεις. Αυτές, βέβαια, θα τροφοδοτούσαν και τον πληθωρισμό και θα κυνηγούσαμε την ουρά μας. Αλλά αυτή τη συνταγή τη δοκιμάσαμε και μας οδήγησε τελικά στη χρεοκοπία. Οπότε, ό,τι κάνουμε πρέπει να στηρίζεται σε στέρεα θεμέλια», πρόσθεσε.