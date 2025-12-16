Ο κ. Φαραντούρης τονίζει ότι η υποχρέωση τήρησης του ευρωπαϊκού δικαίου αφορά και διατάξεις συνταγματικού επιπέδου και δεν μπορεί να εφαρμόζεται εκλεκτικά.

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με την εφαρμογή του Άρθρου 86 του Συντάγματος, που αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία δυνατότητα» παράκαμψης της διάταξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και χαρακτήρισε λάθος τη σύγκριση με το Άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Σε απάντησή του, ο Ν. Φαραντούρης υπογράμμισε ότι το Άρθρο 86 έχει εξελιχθεί σε «μοιραίο εμπόδιο» για την εφαρμογή του νόμου και της αντι-διαφθοράς στην Ελλάδα. Τόνισε ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και σε όλες τις διατάξεις, ακόμη και συνταγματικού επιπέδου, και ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να παρακάμψει το Άρθρο 86 μέχρι την αναθεώρησή του, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λειτουργία του κράτους.

{https://x.com/i/status/2000928422881570833}

Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά ο κ. Φαραντούρης «Το Άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο θεσπίζει ειδικές διαδικασίες για την ποινική ευθύνη των υπουργών, έχει εξελιχθεί στο μοιραίο εμπόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, του κράτου δικάιου και της αντι-διαφθοράς στη χώρα μας, ακυρώνοντας έρευνες σε κρίσιμες υποθέσεις όπως τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Η άρση του εμποδίου αυτού δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική νομική μεταρρύθμιση, αλλά οικονομική και δικαιοπολιτική αναγκαιότητα για βιώσιμη διακυβέρνηση και δημοσιονομική σταθερότητα και εν τέλει για δημοκρατία.

Δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά: Όταν μας συμφέρει η αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου, την επικαλούμαστε ακόμη και με contra legem ερμηνεία (όπως στην περίπτωση του Άρθρου 16 περί μη κρατικών πανεπιστημίων). Και όταν δεν μας συμφέρει, την ξεχνάμε (όπως στο ακαταδίωκτο υπουργών για εγκλήματα διαφθοράς στο Άρθρο 86).

Υπενθυμίζω λοιπόν στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και τους συμβούλους τους, ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ αλλά και η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ολ. ΣτΕ 1918/2025) είναι σαφείς και δεν δεν μπορεί να εφαρμόζονται a la carte: Η υποχρέωση τήρησης του ευρωπαϊκού δικαίου αφορά και διατάξεις συνταγματικού

επιπέδου και οι Αρχές υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσματικότητα των διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου, ακόμα και όταν αυτές δεν προβαίνουν σε συνταγματική αναθεώρηση. Kαι ασφαλώς το γράμμα των συνταγματικών διατάξεων πρέπει να ερμηνεύεται σε αρμονία με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Με βάση λοιπόν τις αρχές της υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου αλλά και της ισονομίας και της διαφάνειας, συνάγεται ότι το κώλυμα που θέτει το άρθρο 86 του Συντάγματος στην άσκηση της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό

δίκαιο και για το λόγο αυτό είναι ανίσχυρο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαϊκές Αρχές μπορούν να παρακάμψουν το κώλυμα του Άρθρου 86 του Συντάγματος κατά την εφαρμογή των κανόνων Ευρωπαϊκού Δικαίου, μέχρι την αναθεώρηση ή κατάργηση της συνταγματικής διάταξης.»

