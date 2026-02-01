Έντονα βροχερή ημέρα η σημερινή σχεδόν για όλη την Ελλάδα. Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία. Η πρόγνωση της μετεωρολόγου Όλγας Παπαβγούλη.

Βροχές και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας προβλέπει για σήμερα η μετεωρολόγος του Action24, Όλγα Παπαβγούλη. Όπως είπε οι συνθήκες ευνοούν τις χαλαζοπτώσεις αλλά και την δημιουργία ανεμοστρόβιλων και υδροστρόβιλων.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο: Νησιά Ιονίου, Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, Θεσσαλία (Λάρισα και Πήλιο θα δεχτούν μεγάλο όγκο νερού), κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, ανατολικό Αιγαίο, Κρήτη.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε όλα τα ορεινά της χώρας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το απόγευμα οι χιονοπτώσεις θα κατέβουν και πιο χαμηλά ενώ αναμένεται χιόνι στο κύμα στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Όπως είπε η Όλγα Παπαβγούλη οι βροχές ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί στην Αττική και θα κλιμακώνονται όσο περνούν οι ώρες. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται να πέσει στην δυτική Αττική. Πριν το μεσημέρι, γύρω στις 12 θα έχουν παύση τα φαινόμενα. Από το απόγευμα, θα έχουμε ένα νέο κύμα βροχών και καταιγίδων, γύρω στις 9 μμ.

Τώρα το πρωί θα σημειωθούν εκτός από βροχές και καταιγίδες και ισχυρές ριπές ανέμου. Σε κάθε περίπτωση τα φαινόμενα θα σταματήσουν μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας όπου θα υπάρχουν βροχές.

