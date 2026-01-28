Επίθεση του ΚΚΕ στην κυβέρνηση και τον Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τα εργατικά δυστυχήματα.

Για τις προκλητικές δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη σε ό,τι αφορά στα εργοδοτικά εγκλήματα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Είναι πρόκληση ο κ. Μαρινάκης και συνολικά η κυβέρνηση να τολμούν, λίγες μέρες μετά το έγκλημα στη “Βιολάντα”, να προσβάλλουν τη μνήμη των εκατοντάδων σκοτωμένων εργαζομένων, αναρωτώμενοι τι σχέση μπορεί να έχει η κυβερνητική πολιτική με τα εργατικά “δυστυχήματα”» αναφέρει το ΚΚΕ.

Συνεχίζει λέγοντας πως «Είναι τα αποτελέσματα των περιβόητων “αναπτυξιακών” νόμων για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που περιορίζουν τους ελέγχους, των νόμων της εντατικοποίησης της εργασίας, των 13ωρων, της δουλειάς μετά τη συνταξιοδότηση, της υποβάθμισης της Επιθεώρησης Εργασίας, των εμποδίων στη συνδικαλιστική δράση κ.ο.κ. Όταν ψηφίζουν όλα τα παραπάνω, μαζί και με άλλα κόμματα, πανηγυρίζουν για το “ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον” και τις “επιχειρήσεις-πρότυπα” και όταν έρθει το προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα, κάνουν τους ανήξερους».

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για «τυμβωρυχία όταν προσπαθεί να κρύψει τον ακριβή αριθμό των νεκρών εργατών, ενώ είναι σε όλους γνωστό ότι από τα θανατηφόρα εργατικά “ατυχήματα”, δεν δημοσιοποιούνται πλέον, όσα κρίνεται αυθαίρετα ότι οφείλονται σε παθολογικά ή σε άλλα αίτια, ενώ δεν καταγράφονται καν οι θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες. Τέλος, η συζήτηση για τη θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα στη σχετική λίστα των κρατών-μελών της ΕΕ, στην οποία επενδύουν η κυβέρνηση και κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, δεν έχει καμία αξία, καθώς πρόκειται ακριβώς για τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που υλοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ και βασίζεται σε αντεργατικές ενωσιακές οδηγίες».

Στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ καταλήγει λέγοντας πως «Εν έτει 2026 υπάρχουν όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες για να μπορεί ο εργαζόμενος να πηγαίνει στη δουλειά του και να ξέρει ότι θα γυρίσει ζωντανός. Αυτό που μπαίνει εμπόδιο είναι το κυνήγι του κέρδους, στο πλαίσιο του οποίου η προστασία της ανθρώπινης ζωής λογίζεται ως κόστος. Αυτό υπηρετεί και η κυβέρνηση της ΝΔ με την πολιτική της».