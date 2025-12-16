Πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε πιο οικονομικά προϊόντα, περιορίζουν τις δαπάνες σε μη απαραίτητα είδη ή πραγματοποιούν αγορές μόνο εφόσον εντοπίσουν προσφορές.

Η ακρίβεια καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εφετινή εορταστική καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας που παρουσίασε η Klarna, η κορυφαία παγκοσμίως ψηφιακή τράπεζα και πάροχος ευέλικτων πληρωμών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Appinio, με τη συμμετοχή 1.000 καταναλωτών ηλικίας από 18 έως 77 ετών, και αποτυπώνει τις πιέσεις που ασκεί η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στις φετινές χριστουγεννιάτικες αγορές.

Σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων, σε ποσοστό 95,1%, δηλώνει ότι η αύξηση των τιμών επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να κινηθεί καταναλωτικά την εορταστική περίοδο. Πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε πιο οικονομικά προϊόντα, περιορίζουν τις δαπάνες σε μη απαραίτητα είδη ή πραγματοποιούν αγορές μόνο εφόσον εντοπίσουν προσφορές. Παράλληλα, σημαντικό μέρος του κοινού δηλώνει ότι θα οργανώσει πιο προσεκτικά το γιορτινό τραπέζι ώστε να αποφύγει τη σπατάλη τροφίμων, ενώ αρκετοί σκοπεύουν να μειώσουν τον αριθμό των δώρων που θα αγοράσουν.

Η ανάγκη για έλεγχο των εξόδων αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό των χριστουγεννιάτικων αγορών, καθώς περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές, ποσοστό 50,7%, αναφέρουν ότι έχουν θέσει συγκεκριμένο όριο δαπανών. Οι περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώνονται στο εύρος από 101 έως 250 ευρώ, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό κινείται μεταξύ 251 και 500 ευρώ.

Περιορισμένος παραμένει ο αριθμός εκείνων που σκοπεύουν να ξεπεράσουν τα 500 ευρώ, με ελάχιστους να δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.000 ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφοροποίηση ανά φύλο, καθώς οι άνδρες εμφανίζονται να προγραμματίζουν υψηλότερα ποσά για δώρα, ενώ οι γυναίκες συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά στις χαμηλότερες κατηγορίες δαπανών. Παράλληλα, η οικονομική πίεση ενισχύει τη στροφή προς πιο συνειδητές και οργανωμένες αγοραστικές πρακτικές. Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ότι πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα πριν από κάθε αγορά, ενώ περισσότεροι από τους μισούς παρακολουθούν συστηματικά τα έξοδά τους. Ένα μικρό αλλά αξιοσημείωτο ποσοστό χρησιμοποιεί ήδη εφαρμογές προϋπολογισμού, στοιχείο που υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανάγκη για διαφάνεια και καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Όσον αφορά το πότε ξεκινούν οι χριστουγεννιάτικες αγορές, η εικόνα είναι κατακερματισμένη. Ένα μέρος των καταναλωτών ξεκινά ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ αρκετοί ακολουθούν στο δεύτερο μισό του μήνα. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αγορών, ωστόσο, καταγράφεται στις αρχές Δεκεμβρίου, με ένα μικρότερο ποσοστό να αφήνει τις αγορές για τις τελευταίες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης «έξυπνων» λύσεων, οι τεχνολογικές υπηρεσίες και οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Περισσότερο από το 27% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τον τελευταίο χρόνο έχει χρησιμοποιήσει υπηρεσίες Buy Now, Pay Later, όπως η πληρωμή σε τρεις άτοκες δόσεις της Klarna, κυρίως για αγορές δώρων. Παράλληλα, οι καταναλωτές αξιοποιούν πρακτικές όπως οι αγορές κατά τη διάρκεια εκπτώσεων, τα εργαλεία σύγκρισης τιμών, τα προγράμματα ανταμοιβής, τα κουπόνια και τις επιστροφές χρημάτων, προκειμένου να μειώσουν το τελικό κόστος.

Η ψηφιακή αναζήτηση παραμένει κυρίαρχη, καθώς πάνω από τους μισούς καταναλωτές δηλώνουν ότι αναζητούν και ολοκληρώνουν τις αγορές τους online. Ένα σημαντικό ποσοστό ακολουθεί υβριδικό μοντέλο, συνδυάζοντας online έρευνα με αγορές σε φυσικά καταστήματα, ενώ μικρότερο παραμένει το μερίδιο όσων επιμένουν αποκλειστικά στις παραδοσιακές αγορές.

Τέλος, η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να μπαίνει σταδιακά στο μικροσκόπιο των καταναλωτών, με το 42,4% να δηλώνει ότι θα εξέταζε τη χρήση εργαλείων AI για τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Οι δυνατότητες σύγκρισης τιμών, εντοπισμού προσφορών, εξοικονόμησης χρόνου και παροχής προσωποποιημένων προτάσεων δώρων προσελκύουν κυρίως τις νεότερες ηλικιακές ομάδες, επιβεβαιώνοντας ότι οι νέοι καταναλωτές βρίσκονται στην αιχμή της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών.