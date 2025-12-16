Παρά τη ρητορική περί μεταρρυθμιστικής συνέπειας, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ένα ουσιαστικό μέρος των προτάσεων παραμένει είτε ημιτελές είτε ανενεργό.

Πέντε χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση του «Σχεδίου ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία – Έκθεσης Επιτροπής Πισσαρίδη», το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα του «Παρατηρητηρίου της Έκθεσης Επιτροπής Πισσαρίδη», φωτίζοντας όχι μόνο την πρόοδο αλλά και τις σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή ενός σχεδίου που παρουσιάστηκε ως οδικός χάρτης για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Παρά τη ρητορική περί μεταρρυθμιστικής συνέπειας, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ένα ουσιαστικό μέρος των προτάσεων παραμένει είτε ημιτελές είτε ανενεργό.

Το Παρατηρητήριο, σε συνεργασία με ομάδα εμπειρογνωμόνων, παρακολουθεί 525 προτάσεις της έκθεσης. Από αυτές, μόλις 70, ποσοστό 13%, έχουν υλοποιηθεί πλήρως πέντε χρόνια μετά τη δημοσιοποίησή της. Άλλες 181 προτάσεις, που αντιστοιχούν στο 34%, χαρακτηρίζονται ως μερικώς υλοποιημένες, με περιορισμένα και αποσπασματικά αποτελέσματα για τους πολίτες, ενώ 183 προτάσεις, δηλαδή το 35%, παραμένουν σε εξέλιξη, χωρίς ακόμη να έχουν αποδώσει λειτουργικά ορατά αποτελέσματα. Παράλληλα, 91 προτάσεις, ποσοστό 17%, δεν έχουν καν ξεκινήσει, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία του κρατικού μηχανισμού να μετατρέψει τον σχεδιασμό σε πράξη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες υστερήσεις εντοπίζονται σε κρίσιμους τομείς για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως οι εξαγωγές, οι επιχειρήσεις και ο ανταγωνισμός, καθώς και η δημόσια διοίκηση. Πρόκειται για πεδία που θεωρούνται κομβικά για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της διεθνούς θέσης της ελληνικής οικονομίας, αλλά εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αργούς ρυθμούς και δομικές αγκυλώσεις. Αντίθετα, μεγαλύτερη πρόοδος καταγράφεται σε τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια και το περιβάλλον, όπου υπήρξε και ισχυρότερη χρηματοδοτική στήριξη.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, δηλώσεις έκαναν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Πισσαρίδη Νίκος Βέττας, καθώς και ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας. Ο Άκης Σκέρτσος υποστήριξε ότι η Ελλάδα κατόρθωσε να αναπτυχθεί ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη επειδή για πρώτη φορά διέθετε ένα σαφές σχέδιο, με βάση την Έκθεση Πισσαρίδη, αναγνωρίζοντας ωστόσο εμμέσως ότι μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων βρίσκεται ακόμη σε φάση υλοποίησης.

Ο Νίκος Βέττας επισήμανε ότι, παρά τη σχετική σταθερότητα των τελευταίων ετών, παραμένουν αναγκαίες φιλόδοξες τομές που θα αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών και τον ρόλο του κράτους, προειδοποιώντας ότι η πορεία της οικονομίας την επόμενη πενταετία θα κριθεί από το αν αυτές οι αλλαγές θα προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας τόνισε ότι είναι γνωστά τα βήματα που απαιτούνται για τη σύγκλιση της χώρας με πιο ανεπτυγμένες οικονομίες, επισημαίνοντας όμως ότι το βασικό έλλειμμα παραμένει η κοινωνική συναίνεση και, κυρίως, η σταθερή πολιτική βούληση που θα επέτρεπε τη συνεκτική και μακροπρόθεσμη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.