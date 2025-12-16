ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής ενισχύουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα απλό αλλά σημαντικό εργαλείο στήριξης της νέας γενιάς, παρέχοντας σε νέους 13 έως 30 ετών πρόσβαση σε εκπτώσεις και προνόμια σε τομείς όπως μετακινήσεις, πολιτισμός, εκπαίδευση, τουρισμός και ψυχαγωγία. Η Κάρτα λειτουργεί με ενιαίο σήμα και κοινούς κανόνες σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες, επιτρέποντας στους νέους να απολαμβάνουν οφέλη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σήμερα, περίπου 9 εκατομμύρια νέοι στην Ευρώπη είναι κάτοχοι της Κάρτας, ενώ στη χώρα μας η χρήση της αυξάνεται συνεχώς, ιδίως μέσω ψηφιακών εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ανανέωσαν τη συμφωνία για τη συνέχιση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Ελλάδα. Η ανανέωση διασφαλίζει τη θεσμική συνέχεια του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπό την εποπτεία του Υπουργείου. Παράλληλα, οι δύο φορείς δεσμεύονται για την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος, με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών, την ενίσχυση της ενημέρωσης και προσβασιμότητας των νέων και την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι ένα πρακτικό εργαλείο στήριξης της νέας γενιάς, που διευκολύνει την πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη μετακίνηση και την ευρωπαϊκή κινητικότητα. Με την ανανέωση της συμφωνίας διασφαλίζουμε τη συνέχεια και την αναβάθμιση ενός προγράμματος που έχει πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των νέων ανθρώπων. Στόχος μας είναι περισσότερη προσβασιμότητα, περισσότερες συνεργασίες και πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες».

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, σημείωσε:

«Με την ανανέωση της συμφωνίας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενώνουν δυνάμεις για να αναβαθμίσουν και να επεκτείνουν τη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. Η κάρτα προσφέρει στους νέους 13-30 ετών σημαντικές εκπτώσεις σε εκατοντάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σε τομείς όπως εστίαση, θέαμα, μεταφορές, κινητή τηλεφωνία και πολλές ακόμη υπηρεσίες».

Η αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων αναδεικνύει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να επενδύσει στις επιλογές, την κινητικότητα και την καθημερινότητα των νέων, ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή τους διάσταση.