Ανακοίνωσε εξέδωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σχετικά με την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ σε μη δικαιούχους.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείες διευκρινίζει ότι ο έλεγχος για τις παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης (περίοδος 2020–31/12/2022) ξεκίνησε ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, κατόπιν εντολής της διοίκησης του ΟΠΕΚΑ, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας.

Αφορμή αποτέλεσαν αναφορές της αρμόδιας υπηρεσίας για εμβόλιμους φακέλους «εκτός σειράς» και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα, σχετικά με το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι στις 13/12/2023 διατάχθηκε έκτακτος εσωτερικός έλεγχος, ο οποίος εντόπισε σοβαρές αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαδικασίες (αιτήσεις χωρίς πρωτόκολλο, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και μη νόμιμες εγκρίσεις). Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας εκδόθηκε πόρισμα και ο φάκελος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου

«Σε συνέχεια του από 17/02/2026 Δελτίου Τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευκρινίζει ότι ο έλεγχος που οδήγησε στα ευρήματα για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο 2020 έως 31/12/2022 ξεκίνησε ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, κατόπιν εντολήςτης διοίκησης του ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν στον διοικητή του ΟΠΕΚΑ αναφορές από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων εμβόλιμοι φάκελοι «εκτός σειράς» και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατόπιν αυτών, στις 13.12.2023 η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έδωσε εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος επεκτάθηκε στο σύνολο της επίμαχης περιόδου. Από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ άλλων αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια χορήγησης της παροχής.

Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα, ενώ ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

Μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.

Κατόπιν του πορίσματος της ΕΑΔ, ο ΟΠΕΚΑ κινεί τις διαδικασίες για την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας σε βάρος του Δημοσίου, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, με την παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στη χορήγηση κοινωνικών παροχών. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή απόδοση των ενισχύσεων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες».