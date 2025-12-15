Κόντρα Θεοδωρικάκου- Φάμελλου στη Βουλή για την ακρίβεια.

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή, μεταξύ του Τάκη Θεοδωρικάκου και του Σωκράτη Φάμελλου, με το ζήτημα της ακρίβειας να είναι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Ο υπουργός Ανάπτυξης, τόνισε κατά την ομιλία του πως τους τελευταίους 16 μήνες ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ τους 8 από αυτούς τους 16 μήνες, η Ελλάδα έχει είτε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, είτε έχει καταγράψει τον χαμηλότερο στην Ευρωζώνη.

Στρέφοντας τα βέλη του στην αντιπολίτευση, την εγκάλεσε για μη στήριξη της νέας ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, σημειώνοντας ότι στελεχώνεται με 300 νέους ελεγκτές, ενώ ανακοίνωσε πως θα προτείνει πρόσωπο για διοικητή που θα προέρχεται μέσα από την κοινωνία και την αγορά.

«Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν γίνει 45.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ. Σας ρωτώ όλους, πότε στο παρελθόν επιβλήθηκαν τέτοια πρόστιμα;», ανέφερε απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, διαμηνύοντας πως «ο νόμος ισχύει για όλους».

Απαντώντας στην κριτική που του άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε με αναφορές στη χωροταξία της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. «Κύριε Φάμελλε, κάτι πρέπει να κάνετε για να κατέβετε από τον εξώστη της πολιτικής εξορίας. Δεν χρειάζονται τόσο υψηλοί τόνοι λαϊκισμού για να διεκδικήσετε παρουσία στο αυριανό πολιτικό μέλλον του χώρου σας», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε εξαπολύσει νωρίτερα δριμεία επίθεση, λέγοντας πως ο υπουργός Ανάπτυξης «δεν ξέρει πόσα κόμματα έχει αλλάξει» και κατηγορώντας την κυβέρνηση πως έχει διαμορφώσει μια Ελλάδα με «φτωχούς πολίτες, πλούσια καρτέλ και γαλάζιες ακρίδες». «Μπροστά στην ταμειακή οι πολίτες αισθάνονται να τους καίει τα χέρια ο λογαριασμός», επισήμανε, αναφέροντας πως η κυβέρνηση «στηρίζει τα σκάνδαλα με τις γαλάζιες ακρίδες που κλέβουν το βιός των πολιτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως την ανακύκλωση. Γαλάζια παιδιά τρώνε με χρυσά κουτάλια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι αγρότες που αποκάλεσε γκάνγκστερ ο Γιώργος Φλωρίδης, ενώ δουλεύουν σκληρά έχουν απέναντί τους τα κομματόσκυλα της ΝΔ που σπέρνουν σιτάρι και θερίζουν Ferrari», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, πυροδοτώντας νέα επίθεση από τον υπουργό Ανάπτυξης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με προθεσμία λήξης. Στην επόμενη Βουλή δεν θα είναι εδώ, αλλά θα είναι το κόμμα Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει πάντως, υπάρχει παραδοχή του πρώην αρχηγού σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τελειώσει».

Σε άλλο σημείο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση πως «λέτε η ΝΔ πως είναι η παράταξη των πλουσίων και των φραπέδων. Κομμένο αυτό. Η ΝΔ είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη, που ενώνει τους Έλληνες, πηγαίνει την Ελλάδα μπροστά».

Παράλληλα, σήκωσε το γάντι και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «εξασφάλισε φοβερή χλιδή για τα μέλη της» και πως ο κόσμος βλέπει «να περνούν από την εξεταστική επιτροπή διάφοροι τύποι χωρίς δουλειά και προσόντα, οι οποίοι μαζεύουν και Porsche, Ferrari και ατέλειωτη χλιδή».

«Η κ. Κωνσταντοπούλου επέλεξε να παίζει θέατρο και να συκοφαντεί την κυβέρνηση με βαρύτατους και ανυπόστατους χαρακτηρισμούς για να δημιουργήσει κοινωνική πόλωση. Δεν θα σας παρακολουθήσουμε σε αυτό», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε στο στόχαστρο ξανά τον Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τον «φασίστα» και «ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος που είπε πως οι Έλληνες νομίζουν ότι είναι φτωχοί», με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να ζητά την από το προεδρείο να την ανακαλέσει στην τάξη και την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να επισημαίνει πως οι επίμαχες αναφορές θα διαγραφούν από τα πρακτικά.