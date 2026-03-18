Ο αμερικανικός στρατός έριξε διατρητικές βόμβες σε υπόγειες ιρανικές θέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Το συγκεκριμένο πυρομαχικό, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την στόχευση του πυρηνικού σταθμού στο Φορντό, έχει την ικανότητα να διεισδύει βαθιά στο έδαφος και να πλήττει αποτελεσματικά «κρυμμένους» στόχους.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης πως χρησιμοποίησε βόμβες «bunker busters» προκειμένου να χτυπήσει ιρανικές πυραυλικές θέσεις κατά μήκος της ακτογραμμής κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία πολλαπλά πυρομαχικά βαθιάς διείσδυσης 5.000 λιβρών σε ενισχυμένες ιρανικές πυραυλικές θέσεις», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση σε ανάρτηση στο X.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα στο CNN ότι χρησιμοποιήθηκε η βόμβα GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Αλλά τι γνωρίζουμε για τις βόμβες διάτρησης καταφυγίων και πόσο θανατηφόρο είναι αυτό το πυρομαχικό;

Η βόμβα GBU-72 Advanced 5K Penetrator δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 2021 και πρόκειται για ένα μεγάλο πυρομαχικό ακριβείας ελεύθερης πτώσης (Precision-Guided Munitions - PGMs) τύπου Joint Direct Attack Munition (JDAM), το οποίο καθοδηγείται προς τον στόχο μέσω δορυφόρων και συστήματος αδρανειακής πλοήγησης.

Την πρώτη περίοδο των δοκιμών της, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι η GBU-72 «αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει προκλήσεις στόχων που είναι οχυρωμένοι και βαθιά θαμμένοι, αλλά και πως έχει σχεδιαστεί τόσο για μαχητικά όσο και για βομβαρδιστικά αεροσκάφη».

«Ο σχεδιασμός του όπλου και η προβλεπόμενη αποτελεσματικότητά του αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές και διαδικασίες μοντελοποίησης και προσομοίωσης πριν ακόμη κατασκευαστεί η πρώτη πολεμική κεφαλή».

Σύμφωνα με τον Ράιαν Μπρομπστ, ειδικό στα πυρομαχικά, μια συνηθισμένη παρανόηση σχετικά με τις διατρητικές βόμβες είναι ότι βασίζονται σε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών για να επιτελέσουν το έργο τους.

«Αυτό που στην πραγματικότητα τις διαφοροποιεί από άλλα όπλα είναι το σκληρυμένο ατσάλινο περίβλημά τους», εξηγεί ο Μπρομπστ στο NPR. «Συχνά έχουν μικρότερη εκρηκτική γόμωση από άλλα όπλα, αλλά είναι το περίβλημα που τους επιτρέπει να εισχωρούν στο έδαφος, σαν τρυπάνι, και στη συνέχεια να καταστρέφουν αυτούς τους στόχους».

Έχει ενδιαφέρον ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει αντίστοιχες βόμβες κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Ο αμερικανικός στρατός είχε ρίξει αυτά τα πυρομαχικά, συγκεκριμένα την εξαιρετικά καταστροφική GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό και στη Νατάνζ.

Σε αυτό τον πόλεμο, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ έχουν πλήξει τις ιρανικές υποδομές πυραύλων και drones, αν και τα όπλα της Τεχεράνης εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική απειλή. Η είδηση ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι εκτιμούν πως το Ιράν διατηρεί πολλά από τα όπλα του θαμμένα βαθιά κάτω από το έδαφος.

Χθες το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι στόχευσε το Τελ Αβίβ στο Ισραήλ με πυραύλους Khorramshahr 4 και Qadr - και οι δύο φέρουν πολλαπλές πολεμικές κεφαλές - ενώ εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν έντονα ότι το Ιράν χρησιμοποιεί πυρομαχικά διασποράς.

