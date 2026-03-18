Απουσία στους μαθητές που δεν πάνε στη γιορτή της 25ης Μαρτίου, τι ισχύει για τις απουσίες για την παρέλαση.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας προετοιμάζονται για την μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου με τις πρόβες να είναι εντατικές και καθημερινές ώστε οι μαθητές να παρελάσουν ανήμερα της εθνικής εορτής με τον σωστό βηματισμό σε απόλυτη αρμονία.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το Εσωτερικών «επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητά της να είναι η υψηλότερη.». Καθόλη τη διάρκεια των προβών για την παρέλαση δίνονται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής λεπτομερείς οδηγίες στα παιδιά για την ομοιόμορφη εμφάνιση του σχολείου.

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής σε Δημοτικό της Αττικής σημειώνει στο Dnews ότι «η παρέλαση και η επετειακή γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο δεν αποτελούν απλώς μια εθιμοτυπική εκδήλωση, αλλά μια ευκαιρία για όλους μας να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τον αγώνα εκείνων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας.Με αίσθημα υπερηφάνειας και σεβασμού, το σχολείο συνεχίζει τις δοκιμαστικές πρόβες για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, τιμώντας την Εθνική μας Επέτειο. Οι μαθητές με ήθος, πειθαρχία και αφοσίωση, προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική στιγμή, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές ασχέτως του αν συμμετέχουν στην παρέλαση ή όχι καλούνται να δώσουν υποχρεωτικά το παρών παραμονές της 25ης Μαρτίου στην καθιερωμένη σχολική γιορτή καθώς η παρουσία τους είναι υποχρεωτική. Μαθητές που δεν παρευρίσκονται στις σχολικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου καταγράφονται με αδικαιολόγητη απουσία, καθώς η ημέρα λογίζεται ως κανονική σχολική παρουσία, έστω και χωρίς πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για τις πρόβες για την παρέλαση των μαθητών αφιερώνεται χρόνος για την εκμάθηση ανάλογων ασκήσεων (βηματισμός, κίνηση χεριών κλπ). Για την άρτια και άψογη συνεργασία των Διευθυντών των σχολείων με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, θα πραγματοποιούνται δύο τουλάχιστον δοκιμαστικές παρελάσεις στον χώρο του σχολείου με τα επιλεγμένα τμήματα παρουσία και δεύτερου εκπαιδευτικού ανεξάρτητα ειδικότητας. Κάθε σχολείο συμμετέχει με δύο τμήματα (αγόρια – κορίτσια) όπου τα σχολεία στο Δήμο ή στην πόλη είναι περισσότερα από δέκα και από δύο (2) μέχρι τέσσερα (4) τμήματα (2 αγόρια – 2 κορίτσια) όταν τα σχολεία είναι λιγότερα. Οι επικεφαλής των τμημάτων καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οφείλουν να ακολουθούν τα τμήματά τους από το αριστερό μέρος σε όλη τη διαδρομή της παρέλασης.

25η Μαρτίου και πρόβες για την μαθητική παρέλαση: Τι ισχύει για τις απουσίες

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται οι μαθητικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα με εξαίρεση τα σχολεία της Αθήνας καθώς η παρέλαση πραγματοποιείται παραμονές της εορτής ήτοι στις 24 του μήνα. Οι συμμετέχοντες μαθητές που θα παρελάσουν την 25η Μαρτίου καλούνται να δώσουν το παρών ανήμερα της επετείου και να συμμετέχουν στην εκδήλωση. Από τη στιγμή που ο μαθητής έχει δηλώσει την συμμετοχή του στην παρέλαση οφείλει να μην απουσιάσει ανήμερα της επετείου. Οι απουσίες που καταγράφηκαν κατά το χρόνο προβών για την παρέλαση δεν καταχωρίζονται ούτε προσμετρώνται στο προφίλ των απουσιών του. Σε κάθε περίπτωση δεδομένου ότι η παρέλαση γίνεται σε μέρα μαθητικής αργίας δεν τίθεται θέμα απουσίας αν συμβεί κάτι απρόοπτο και κάποιος μαθητής αδυνατεί για λόγους ανωτέρας βίας να συμμετάσχει τελικά στην παρέλαση.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την επιτυχία της παρέλασης πρέπει να τηρηθούν οι εξής όροι:

• Τάξη, συνοχή και πειθαρχία, ακριβής τήρησης της στοιχίσεως και κυρίως των διαστημάτων και των αποστάσεων ανάμεσα στα τμήματα των σχολείων.

• Κάθε σχολείο παρελαύνει με δύο διμοιρίες ( μία κορίτσια, μία αγόρια) κατά τετράδες, κάθε μία, θα αποτελείται από 32 παιδιά, ένα σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες. Η σημαία θα προβαδίζει σε απόσταση 6 βημάτων και θα ακολουθεί ο διμοιρίτης μαθητής, που θα απέχει από τη διμοιρία 4 βήματα. Όταν ο επικεφαλής (διμοιρίτης) φτάσει στο ύψος του Α’ δείκτη θα σηκώσει το δεξί του χέρι σε ανάταση και θα το κατεβάσει ζωηρά στο Β’ δείκτη. Συγχρόνως θα στρίψει το κεφάλι του ζωηρά δεξιά για να αποδώσει τιμές στις παριστάμενες αρχές της πόλης. Όταν φτάσει στο ύψος του Γ’

δείκτη θα στρίψει το κεφάλι του μπροστά.

Το ίδιο θα κάνει και ο διμοιρίτης μαθητής κάθε διμοιρίας. Τα παιδιά ολόκληρης της διμοιρίας θα κάνουν στροφή του κεφαλιού προς τα δεξιά, όταν κατεβάσει το χέρι του ο διμοιρίτης, δηλαδή στο ύψος του Β’ δείκτη, εκτός από τον πρώτο μαθητή προς τα δεξιά κάθε διμοιρίας, ο οποίος, και θα τηρεί ακριβώς την κατεύθυνση. Όταν η διμοιρία φτάσει στο ύψος του Γ’ δείκτη, τότε θα κάνει στροφή του κεφαλιού μπροστά. Όλοι οι διμοιρίτες θα βαδίζουν μπροστά πάντα στη γραμμή παρελάσεως και κοντά στους δείκτες, όπως επίσης και όλοι οι μαθητές που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά, δηλαδή πίσω από το διμοιρίτη.