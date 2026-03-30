Οι μαθητές βρέθηκαν στη Γαύδο για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Ωστόσο, οι άνεμοι δεν επέτρεψαν την επιστροφή τους μέχρι και σήμερα 30/3.

Μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Γαύδο λόγω ισχυρών ανέμων, μετά το ταξίδι τους στο νησί για να συμμετάσχουν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο προς τα Σφακιά δεν μπορεί να αποπλεύσει όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η επιστροφή τους.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Γιώργος Ντούτσουλης, ανέφερε σε δηλώσεις του σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ ότι αν οι καιρικές συνθήκες δεν βελτιωθούν, εξετάζεται η λύση της επιστράτευσης φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών.

Σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ του zarpanews.gr κατόπιν επικοινωνίας με τη δήμαρχο Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, έγινε γνωστό ότι οι μαθητές έφυγαν νωρίς σήμερα το μεσημέρι με το πλοίο, καθώς οι καιρικές συνθήκες έχουν ήδη βελτιωθεί. Όπως τόνισε η δήμαρχος αυτή η μικρή αναποδιά δεν πτόησε ούτε τους μαθητές ούτε τους γονείς τους που αξιοποίησαν δημιουργικά την παραμονή τους στο νησί, «Οι άνθρωποι είναι πολύ θετικοί, τα παιδιά δεν έχουν παραπονεθεί καθόλου παρά την ταλαιπωρία μας. Ανοίξαμε το σχολείο, έκαναν δράσεις, έκαναν περιπάτους, περιηγήσεις, καθάρισαν τις παραλίες» σημείωσε η κα Στεφανάκη. «Οι μαθητές σήμερα φεύγουν αλλά τα προβλήματα στο νησί παραμένουν» σημείωσε η κα Στεφανάκη, υπενθυμίζοντας ότι πολύ πρόσφατα η Γαύδος έμεινε αποκλεισμένη για 18 ολόκληρες μέρες!