Υποκριτή και ψεύτη χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το λάθος στο πόθεν έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Επιμένει να εξαπολύει πυρά στον Νίκο Ανδρουλάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης για το ακίνητο στο Ηράκλειο, καταγγέλλοντας από τη Βουλή αυτή τη φορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως παριστάνει το «διαπρύσιο κήνσορα της ηθικής», τον «Κικέρων», τον «άμεμπτο, αδιάφθορο και πάλλευκο», ενώ «μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ την περίοδο των μνημονίων, περνώντας ζάχαρη».

«Δεν μπορεί για το θέμα Ανδρουλάκη και τον ξεχασιάρη λογιστή που ξέχασε να δηλώσει 1 εκατ. ευρώ - που τυπικά έχει καταθέσει ψευδές πόθεν έσχες και πρέπει να ασκηθεί δίωξη για κακούργημα - να μην πειράζει, και για τον κτηνοτρόφο στις Σέρρες και τον Λιβανό να θέλουμε να τους βάλουμε φυλακή! Είναι υποκριτής και ψεύτης!», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας.

«Μια εβδομάδα πριν μπει η χώρα στο μνημόνιο, την ώρα που όλοι οι άλλοι μπαίναμε σε φοβερές θυσίες, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Κατάφερε να πάρει ένα πολύ υψηλό ενοίκιο, να αποθησαυρίσει και να περάσει την δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις! Κυνηγάμε τον κτηνοτρόφο στις Σέρρες για την επιδότηση των 5.000 ευρώ και ο Ανδρουλάκης.... μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο!», πρόσθεσε ενώ εκτός μικροφώνου ανέφερε για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Να πάμε στα δικαστήρια! Αλλά πρώτα να φέρει τις συμβάσεις στην επιτροπή Θεσμών να δούμε τι έγινε!».

Απάντηση στον υπουργό Υγείας έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, που μίλησε για λάσπη στον ανεμιστήρα και σημείωσε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσφύγει στα δικαστήρια.

Κόντρα με τον Φάμελλο

Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Σωκράτη Φάμελλο, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του και εναντίον της κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κύριος Μητσοτάκης καλύπτει το ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης, τον υπουργό της προπαγάνδας, των fake news, της Ομάδας Αλήθειας, τον γνήσιο εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Δεν τον βλέπω να πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα τον Σωκράτη Φάμελλο. Ήρθε εδώ για να βρίσει τον Γεωργιάδη και να γίνει φασαρία, επειδή έχει άγχος για τον ανταγωνισμό με τον Τσίπρα. Είπε ένα κάρο ανοησίες για το ΕΣΥ, δεν έχει ιδέα για τι μιλάει, έπαιξε μια κασέτα μπας και τσιμπήσει τίποτα από τον Τσίπρα», απάντησε ο υπουργός Υγείας.