Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Μέχρι τα τέλη Απριλίου δίνεται η δυνατότητα δικαιολόγησης των απουσιών των μαθητών που νόσησαν με γρίπη. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας οι απουσίες μαθητών από 24 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου, λόγω εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού (γρίπη), δεν προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό απουσιών, εφόσον δεν ξεπερνούν τις 5 εργάσιμες ημέρες.

Απουσίες λόγω γρίπης: Πόσες και ποιες σβήνονται - Νέα εγκύκλιος για τα σχολεία

Η απόφαση του Υπουργείου προβλέπει, να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στις εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, από τις 24 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 30 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις απουσίες, αφού οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν μια βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό, με την οποία να πιστοποιείται το είδος και η διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Με σκοπό τον περιορισμό της μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, το υπουργείο απέστειλε την σχετική οδηγία σε όλα τα σχολεία της χώρας, στη βάση εισήγησης του υπουργείου Υγείας, η οποία λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του ΕΟΔΥ που προκύπτουν από τις επιδημιολογικές καμπύλες και τα εργαστηριακά ευρήματα των τελευταίων ετών μετά την πανδημία, σύμφωνα με τα οποία η επιδημική δραστηριότητα των ιογενών λοιμώξεων αναπνευστικού αρχίζει αρχές Δεκεμβρίου και συνεχίζεται μέχρι τέλος Απριλίου, τα επιδημιολογικά δεδομένα για την τρέχουσα περίοδο 2025-2026 του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τα οποία η δραστηριότητα των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων φαίνεται ότι άρχισε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να κρατήσει έως το τέλος Απριλίου του 2026.

Διαδικασία δικαιολόγησης των απουσιών λόγω γρίπης

Οι γονείς ή κηδεμόνες προσκομίζουν πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από:

Δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα

Ιδιώτη γιατρό

Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας του μαθητή.

Όπως ορίζει η εγκύκλιος «Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 ΚΥΑ (Β΄5130), όπως ισχύει, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργασίμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 24 Νοεμβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.»

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο εδώ