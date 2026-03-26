Δράσεις αφιερωμένες στην 71η επέτειο από την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Κυπρίων Αγωνιστών και την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου έρχονται στα σχολεία την επόμενη εβδομάδα (1-2/4).

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα φέρνει για τα σχολεία η έναρξη του Απριλίου, με ειδικές δράσεις 1η και 2 του μήνα, χωρίς όμως να αναστέλλεται πλήρως η εκπαιδευτική διαδικασία.

Την Τετάρτη 1η Απριλίου, σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, δύο διδακτικές ώρες θα αφιερωθούν σε εκδηλώσεις για την επέτειο της έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων αγωνιστών (1955-1959). Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις όπως προβολές, παρουσιάσεις και συζητήσεις, με στόχο την ιστορική ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ιστορικούς τόπους μνήμης, όπως τα «Φυλακισμένα Μνήματα». Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Την Πέμπτη 2 Απριλίου, όλα τα σχολεία, από την Πρωτοβάθμια έως και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Μέρος του διδακτικού χρόνου θα αξιοποιηθεί για δράσεις φιλαναγνωσίας, όπως ανάγνωση βιβλίων, παρουσιάσεις, δημιουργική γραφή και άλλες δραστηριότητες που ενισχύουν τη σχέση των μαθητών με το βιβλίο και τη λογοτεχνία. Η εγκύκλιος εδώ

Παρά τις αλλαγές αυτές, και οι δύο σχολικές μέρες εντάσσονται στη σχολική καθημερινότητα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με τις συγκεκριμένες δράσεις να εντάσσονται μέσα στο σχολικό ωράριο. Όσον αφορά τις απουσίες, η συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις είναι υποχρεωτική και θα τηρηθεί κανονικά παρουσιολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν απουσία καταγράφεται κανονικά, όπως σε κάθε άλλη σχολική ημέρα.

Συνεπώς, πρόκειται για ένα διήμερο με εκπαιδευτικό αλλά και βιωματικό χαρακτήρα, που συνδυάζει τη μάθηση με την ιστορική μνήμη και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, χωρίς να αλλάζει τον βασικό κορμό της σχολικής λειτουργίας.