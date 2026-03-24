Παράταση μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις εγγραφές για Νηπιαγωγεία και Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2026-2027.

H διαδικασία αφορά όλα τα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας, με τις αρμόδιες Διευθύνσεις να καλούνται να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες, ενώ οι διευθυντές και προϊστάμενοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

«Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027, παρατείνονται μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους και οι Προΐστάμενοι/νες-Διευθυντές/ντριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων/εχόντων την επιμέλεια».

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Οι πλατφόρμες για τις εγγραφές στο Νηπιαγωγείο είναι https://proti-eggrafi.services.gov.gr ενώ για την Α' Δημοτικού οι γονείς θα υποβάλουν αίτηση στο https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr.

Σχολεία: Ποιοι μαθητές εγγράφονται

Για το σχολικό έτος 2026-2027, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2022, δηλαδή συμπληρώνουν τα 4 έτη έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στην Α’ Δημοτικού εγγράφονται παιδιά γεννημένα από 1/1/2020 έως 31/12/2020 (συμπληρώνουν τα 6 έτη).

Σε περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις υπερβαίνουν τη δυναμικότητα ενός σχολείου, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά σε κατανομή των μαθητών σε όμορες σχολικές μονάδες.

Για να γίνει αυτό, λαμβάνεται υπόψιν η απόσταση από την κατοικία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και η υποχρεωτική συνύπαρξη αδελφών στο ίδιο σχολείο.

Οι γονείς θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και για τα σχολεία την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου, μέσω της πλατφόρμας υποβολής αίτησης, μέσω Taxisnet, αλλά και με SMS ή/και email.