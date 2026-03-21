Λίγο πριν την λήξη της σχολικής χρονιάς 68 Δημοτικά εντάσσονται στο δίκτυο των Σχολικών Γευμάτων.

68 Δημοτικά σχολεία προστίθενται στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026, όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη της διατροφής των μαθητών, παρέχοντας καθημερινά υγιεινά και ισορροπημένα γεύματα.

Η ένταξη των σχολείων στο πρόγραμμα αποφασίστηκε με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, τον αριθμό μαθητών που δικαιούνται δωρεάν γεύμα και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερων μέτρων για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως κοινωνικού ή οικονομικού υπόβαθρου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα σχολεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν καθημερινά γεύματα προετοιμασμένα με βάση τις προδιαγραφές διατροφής, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στη συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές και την προώθηση τοπικών προϊόντων.

Η λίστα με τα 68 νέα σχολεία στη δράση «Σχολικά Γεύματα»