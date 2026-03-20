Η στάση εργασίας φέρνει ανατροπές στα μαθήματα την Δευτέρα 23/3, τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Πειραιά.

Αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων Δευτεροβάθμιας του Πειραιά φέρνει η απόφαση των ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε στάση εργασίας την προσεχή Δευτέρα 23 Μαρτίου στο πλαίσιο κινητοποίησης για τη στήριξη συνδικαλιστικών στελεχών που οδηγούνται σε δίκη.

Η ΕΛΜΕ Πειραιά έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00, ενώ η ΟΛΜΕ προχωρά σε αντίστοιχη στάση από τις 11:00 έως τις 14:00, καλύπτοντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του σχολικού ωραρίου. Η κινητοποίηση συνδέεται με τη δίκη τριών στελεχών της ΕΛΜΕ Πειραιά και του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, μετά από μήνυση της ΔΙΔΕ Πειραιά για κινητοποιήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί το 2022 και το 2023. Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και ζητά την απόσυρση όλων των κατηγοριών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 08:30 το πρωί στα δικαστήρια του Πειραιά, με κάλεσμα για μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων, οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά, ωστόσο η πραγματοποίηση των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη στάση εργασίας, με πιθανότητα να προκύψουν κενά ή ακόμη και πρόωρο σχόλασμα.

ΕΛΜΕ Πειραιά: 3ωρη στάση στα σχολεία και συγκέντρωση στα δικαστήρια - «Να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες»

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Πειραιά ενημερώνει για την κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας στα σχολεία την Δευτέρα 23 Μαρτίου ώστε οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί να δώσουν το παρών στην συγκέντρωση που είναι προγραμματισμένη για τις 8:30 στα Δικαστήρια του Πειραιά. «Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση 08:30 π.μ. στα δικαστήρια του Πειραιά (Σκουζέ 3-5) στη δίκη των 3 συνδικαλιστών της ΕΛΜΕ και του Πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Κάτω τα χέρια από τα σωματεία, τους λαϊκούς αγώνες και την απεργίαΝα αποσυρθούν όλες οι κατηγορίεςΚαμία δίωξη σε κανέναν και καμία. Η προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης θα πέσει στο κενό»

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

Αντίστοιχα σε ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ καταγγέλλει «τη νέα προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, σε δίκη οδηγούνται για κινητοποιήσεις τρία συνδικαλιστικά στελέχη της ΕΛΜΕ Πειραιά: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ηλίας Πατίδης, ο Ακρίτας Καλούσης μέλος του Δ.Σ. και ο Παναγιώτης Χουντής πρώην γραμματέας του ΔΣ, καθώς και ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά Μάρκος Μπεκρής. Τη μήνυση έχει καταθέσει ο ΔΙΔΕ Πειραιά ενάντια στους 4 συνδικαλιστές για μια κινητοποίηση που είχε πραγματοποιηθεί στις 30/11/2022 στα γραφεία της ΔΔΕ ενάντια στις πρώτες διώξεις εκπαιδευτικών και για μια άλλη κινητοποίηση στις 17/3/2023 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενάντια σε διημερίδα διαφήμισης της ιδιωτικής εκπαίδευσης από την ΔΔΕ Πειραιά!

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. καταγγέλλει τη νέα προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης. Απαιτούμε την αθώωση των 4 συνδικαλιστών. Στηρίζει την κινητοποίηση της ΕΛΜΕ Πειραιά στα δικαστήρια του Πειραιά (Σκουζέ 3-5) στις 23/3 στις 8:30 π.μ. και για το λόγο αυτό κηρύσσει, για τα σχολεία του Πειραιά, μετά από αίτημα της ΕΛΜΕ, 3ωρη στάση εργασίας 11:00-14:00: Η τρομοκρατία δεν θα περάσει – του λαού η πάλη θα τη σπάσει! Οι αγώνες θα νικήσουν! Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη, να αποσυρθούν οι κατηγορίες. Να μην ασκηθεί καμία πειθαρχική δίωξη. Όχι στο νέο πειθαρχικό δίκαιο.»