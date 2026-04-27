«Ασπρόμαυρο» πανηγύρι έχει στηθεί στους δρόμους του Ηρακλείου για τον ΟΦΗ.

Τα γιορτινά του έχει φορέσει το Ηράκλειο, καθώς η πόλη «έριξε τα τείχη» της και υποδέχεται τον Κυπελλούχο Ελλάδος ΟΦΗ. Η πόλη ζει ιστορικές στιγμές, καθώς έπειτα από 39 χρόνια το τρόπαιο του Κυπέλλου ήρθε ξανά στην Κρήτη, με χιλιάδες φιλάθλους να έχουν κατακλύσει τους δρόμους.

Η παρέλαση ξεκίνησε στις 18:00 από το γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ή όπως είναι ευρέως γνωστό «Γεντί Κουλέ», με το ανοικτό λεωφορείο να διασχίζει όλη την πόλη. Καθ'όλη τη διάρκεια της διαδρομής ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του γνωρίζουν την αποθέωση.

Το πούλμαν του ΟΦΗ θα καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου αναμένεται να κορυφωθούν οι εορτασμοί, με τη δημοτική αρχή να βραβεύει τους «ήρωες» του Ηρακλείου. Η ΠΑΕ ΟΦΗ είχε απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, μετατρέποντας την αποψινή εκδήλωση σε μια γιορτή για ολόκληρη την Κρήτη. «Σήμερα γράφουμε ιστορία όλοι μαζί», ήταν το μήνυμα προς τους φιλάθλους, που ανταποκρίθηκαν δυναμικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παρέλαση είναι σε εξέλιξη και μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Δείτε Live τους εορτασμούς

Πανζουρλισμός στο κέντρο του Ηρακλείου

