Το ανοιχτό πούλμαν του ΟΦΗ θα αναχωρήσει στις 18:00 από το Γεντί Κουλέ.

Σε πανηγυρικούς ρυθμούς κινείται το Ηράκλειο, καθώς ο ΟΦΗ ετοιμάζει τη μεγάλη γιορτή για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Η φιέστα θα ξεκινήσει το απόγευμα, με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο να επιβιβάζονται σε ανοιχτό λεωφορείο, το οποίο θα αναχωρήσει από το γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» και θα διασχίσει κεντρικούς δρόμους της πόλης, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να πανηγυρίσουν μαζί τους τη μεγάλη επιτυχία.

Η διαδρομή αναμένεται να καταλήξει στο κέντρο του Ηρακλείου, με βασικό σημείο την πλατεία Ελευθερίας, όπου χιλιάδες οπαδοί θα συγκεντρωθούν για να αποθεώσουν την ομάδα.

Η απόφαση να πραγματοποιηθεί η γιορτή μία ημέρα μετά τον τελικό ελήφθη προκειμένου να επιστρέψουν στην Κρήτη και οι τελευταίοι φίλαθλοι που ταξίδεψαν στον Βόλο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον θρίαμβο.

Το κλίμα στο νησί είναι ήδη πανηγυρικό, με τους δρόμους να γεμίζουν από οπαδούς που γιορτάζουν την ιστορική επιτυχία του ΟΦΗ, ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο και εξασφάλισε παράλληλα συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.