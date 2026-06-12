Μεταξύ άλλων περιορίστηκε στο 0,70‰ το ύψος του νέου «Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης», έναντι του 1‰ που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.

Οι παρεμβάσεις της ΠΟΜΙΔΑ στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς, καθώς το τελικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων. Οι τροποποιήσεις προέκυψαν μετά τη συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και τον υφυπουργό Βασίλη Σπανάκη στις 29 Μαΐου 2026, κατά την οποία τέθηκαν οι βασικές ενστάσεις για τις προβλέψεις του νέου Κώδικα.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την απόσυρση της πρόβλεψης για την επιβολή του «Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης», ενός νέου φόρου υπέρ της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που θα έφτανε έως το 0,35‰ και θα επιβάρυνε επιπλέον τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των ιδιοκτητών ακινήτων. Παράλληλα, περιορίστηκε στο 0,70‰ το ύψος του νέου «Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης», έναντι του 1‰ που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Η δυνατότητα αύξησης του συντελεστή θα παρέχεται μόνο κατ’ εξαίρεση και με ειδική αιτιολόγηση σε δήμους που, ακόμη και με την εφαρμογή του ανώτατου συντελεστή, δεν θα εξασφαλίζουν έσοδα που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 95% των εισπράξεων που είχαν από το ΤΑΠ και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων το 2025.

Εξίσου σημαντική θεωρείται και η αποτροπή της θέσπισης ενός ιδιότυπου «ενοικιοστασίου» διάρκειας 27 ετών για τις μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς δήμους και περιφέρειες, ρύθμιση που σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους ιδιοκτήτες και θα δυσχέραινε σημαντικά τη στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών.

Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη μία πάγια διεκδίκηση της ΠΟΜΙΔΑ, καθώς καταργεί την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στους δήμους για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Στη θέση της θεσπίζεται αυτόματος μειωμένος συντελεστής 10%, ο οποίος θα εφαρμόζεται από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, η ένταξη στον μειωμένο συντελεστή θα γίνεται αυτοδικαίως μόλις ο ΔΕΔΔΗΕ ή ο υπόχρεος ενημερώσει τον οικείο δήμο για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη μετάπτωση εντός ενός μήνα από τη γνωστοποίηση.

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Ο μειωμένος συντελεστής 10% θα εφαρμόζεται επίσης σε στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται χωρίς να διαθέτουν ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς και σε ακίνητα με ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος για λόγους ασφαλείας, όπως η λειτουργία συναγερμών ή ηλεκτρικών ρολών. Η ΠΟΜΙΔΑ, ωστόσο, επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις, ζητώντας να ενταχθούν ρητά στη συγκεκριμένη ρύθμιση και οι αποθήκες που αποτελούν οριζόντιες ιδιοκτησίες πολυκατοικιών, οι οποίες σήμερα επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη ως χώροι κύριας χρήσης, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν υποτυπώδη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και μηδαμινή κατανάλωση. Παράλληλα, προτείνει να συμπεριληφθούν και τα αποπερατωμένα αλλά ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντα ακίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλώνονται οικειοθελώς από τους ιδιοκτήτες τους στους οικείους δήμους.