Σοβαρές ενστάσεις διατυπώνει η ΠΟΜΙΔΑ για το σχέδιο νόμου του νέου «Αυτοδιοικητικού Κώδικα», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών έως τις 4 Ιουνίου 2026, υποστηρίζοντας ότι οι προβλεπόμενες διατάξεις επιφέρουν σημαντικές επιβαρύνσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων και δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο μακροχρόνιας δέσμευσης ιδιωτικών ακινήτων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το σχέδιο προβλέπει την επιβολή νέων τελών υπέρ Δήμων και Περιφερειών, τα οποία χαρακτηρίζει ως έναν νέο «Αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ», που θα λειτουργεί παράλληλα με τον υφιστάμενο κρατικό ΕΝΦΙΑ. Όπως επισημαίνει, η συνολική επιβάρυνση μπορεί να φθάσει έως και το 1,05‰ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί – όπως αναφέρει – σε τριπλασιασμό της σημερινής επιβάρυνσης από το ΤΑΠ.

Ειδικότερα, το άρθρο 393 προβλέπει αύξηση του πλαισίου του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης, που αντικαθιστά το υφιστάμενο ΤΑΠ, από 0,25–0,35‰ σε 0,30–0,70‰. Παράλληλα, το άρθρο 447 εισάγει τη δυνατότητα επιβολής νέου Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης από τις Περιφέρειες, με συντελεστή από 0,15‰ έως 0,35‰.

Η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει ότι η συνδυαστική εφαρμογή των δύο τελών οδηγεί ουσιαστικά σε τριπλασιασμό της συνολικής επιβάρυνσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Επιπλέον, επισημαίνει ότι, παρότι τα ποσά θα εισπράττονται μέσω λογαριασμών ενέργειας, όταν καταβάλλονται από τους ενοικιαστές θα μπορούν να συμψηφίζονται με τα μισθώματα, γεγονός που – κατά την Ομοσπονδία – ενδέχεται να δημιουργήσει φορολογικές και διοικητικές επιπλοκές τόσο για εκμισθωτές όσο και για μισθωτές.

Θετική χαρακτηρίζει, ωστόσο, τη διάταξη του άρθρου 389 για τη μείωση κατά 90% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε μη ηλεκτροδοτούμενα ή ελάχιστα χρησιμοποιούμενα ακίνητα. Παράλληλα, ζητά να επεκταθεί η πρόβλεψη και στις αποθήκες πολυκατοικιών, υποστηρίζοντας ότι σήμερα επιβαρύνονται ως χώροι κύριας χρήσης, παρά τον βοηθητικό χαρακτήρα τους.

Αντιδράσεις προκαλεί και το άρθρο 555 για τις μισθώσεις ακινήτων προς Δήμους και Περιφέρειες. Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει έντονη αντίθεση στη δυνατότητα παράτασης των νέων μισθώσεων έως και 27 έτη – μέσω αρχικής διάρκειας 12 ετών και δυνατότητας μονομερούς παράτασης για επιπλέον 12 συν τρία έτη – ανεξαρτήτως της διάρκειας που προβλέπεται στις συμβάσεις.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το σχέδιο δίνει στους ΟΤΑ τη δυνατότητα μονομερούς λύσης της σύμβασης οποτεδήποτε, με προειδοποίηση μόλις 30 ημερών και χωρίς αποζημίωση, γεγονός που, όπως αναφέρει, δημιουργεί ασύμμετρη σχέση μεταξύ ιδιοκτήτη και μισθωτή.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τη ρύθμιση ως «νέο ενοικιοστάσιο», εκτιμώντας ότι ενδέχεται να αποθαρρύνει ιδιοκτήτες από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς εκμίσθωσης ακινήτων προς την Αυτοδιοίκηση, δυσχεραίνοντας τελικά και την κάλυψη στεγαστικών αναγκών Δήμων και Περιφερειών.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρεται και σε επιμέρους βελτιώσεις στο τελικό κείμενο του σχεδίου, όπως τη μείωση της προθεσμίας παραγραφής οφειλών σε πέντε έτη για βεβαιωμένες απαιτήσεις και σε δέκα έτη για αδήλωτα δημοτικά τέλη, αντί των πολύ μεγαλύτερων χρονικών διαστημάτων που προβλέπονταν στο αρχικό σχέδιο. Ωστόσο, ζητά την πλήρη εναρμόνιση με τη νομολογία και την καθιέρωση γενικής πενταετούς παραγραφής.