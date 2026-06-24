Η παρακράτηση μπορεί να περιοριστεί ακόμη και στο 5% του τιμήματος, εφόσον ο φορολογούμενος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες για την κάλυψη της υπόλοιπης οφειλής.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε νέες διευκρινίσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, αλλάζοντας σημαντικά το πλαίσιο που ισχύει για φορολογούμενους με οφειλές σε αναστολή είσπραξης ή αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη εταιρειών.

Οι νέες οδηγίες δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία σε φορολογούμενους με οφειλές που τελούν υπό αναστολή, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζουν το καθεστώς για τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα και τις περιπτώσεις συμψηφισμού με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Το Dnews.gr χαρτογραφεί μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις όλες τις αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν πολίτες και επιχειρήσεις.

1. Πότε μπορώ να λάβω αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για πώληση ακινήτου;

Το αποδεικτικό χορηγείται όταν πληρούνται οι προβλεπόμενες φορολογικές προϋποθέσεις και δεν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές που εμποδίζουν την έκδοσή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις εκδίδεται με όρο παρακράτησης μέρους του τιμήματος της πώλησης.

2. Τι ισχύει αν έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές που βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης;

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Εφόσον οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, το βασικό ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 50% του τιμήματος του ακινήτου ή έως το ύψος των οφειλών.

3. Μπορεί να μειωθεί η παρακράτηση όταν η αναστολή έχει δοθεί από δικαστήριο ή τη ΔΕΔ;

Ναι. Η παρακράτηση μπορεί να περιοριστεί ακόμη και στο 5% του τιμήματος, εφόσον ο φορολογούμενος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες για την κάλυψη της υπόλοιπης οφειλής.

4. Πώς υπολογίζεται η διασφάλιση μέσω ακινήτου;

Η φορολογική διοίκηση λαμβάνει υπόψη το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που προσφέρεται ως εξασφάλιση. Αν η αξία αυτή δεν επαρκεί, το ποσοστό παρακράτησης αυξάνεται αναλογικά.

5. Τι συμβαίνει όταν το τίμημα πώλησης είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία;

Αν το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από το τίμημα δεν καλύπτει τις οφειλές, ο υπολογισμός γίνεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Αν η απαιτούμενη παρακράτηση υπερβαίνει το τίμημα, δεν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας αλλά εξετάζεται η χορήγηση βεβαίωσης οφειλής.

6. Τι αλλάζει για όσους έχουν αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη εταιρειών;

Η ΑΑΔΕ εξετάζει το ποσοστό συμμετοχής του προσώπου στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση της εταιρείας κατά τα δύο τελευταία έτη της θητείας του. Αν η συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 5% ή το 0,5% για εισηγμένες εταιρείες, οι τακτοποιημένες οφειλές της εταιρείας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παρακράτησης.

7. Τι ισχύει για μετόχους ή εταίρους με μεγαλύτερη συμμετοχή;

Όταν η συμμετοχή υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια, οι οφειλές της εταιρείας συνυπολογίζονται. Σε ρυθμισμένες οφειλές η παρακράτηση μπορεί να κυμαίνεται από 7% έως 70% του τιμήματος, ενώ για οφειλές σε αναστολή από 5% έως 50%, ανάλογα με τις διασφαλίσεις που παρέχονται.

8. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τις περιπτώσεις αλληλέγγυας ευθύνης;

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE και να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία και την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων.

9. Τι ισχύει για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο;

Οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν λαμβάνονται συνήθως υπόψη κατά την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμψηφισμού με απαιτήσεις κατά του στενού δημόσιου τομέα, όπου η παρακράτηση μπορεί να φτάσει έως και το 100% της απαίτησης.

10. Πότε εκδίδεται βεβαίωση οφειλής αντί για αποδεικτικό ενημερότητας;

Βεβαίωση οφειλής εκδίδεται όταν υπάρχουν φορολογικές οφειλές που δεν επιτρέπουν την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας. Το έγγραφο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε μεταβιβάσεις ακινήτων και επιτρέπει τη συναλλαγή με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου μέσω παρακράτησης του αντίστοιχου ποσού από το τίμημα.