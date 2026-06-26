Από τις αρχές Ιουνίου έχουν ελεγχθεί συνολικά 97 επιχειρήσεις σε παραλίες της Αττικής, της Κορινθίας και της Χαλκιδικής.

Εντατικοποιεί τους ελέγχους σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων και την τήρηση των κανόνων διαφάνειας στην αγορά.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποίησαν από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στη Χαλκιδική στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.282 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, κυρίως είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 208.250 ευρώ.

Παράλληλα, ελέγχθηκαν επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Από τους ελέγχους προέκυψαν 16 παραβάσεις, κυρίως λόγω έλλειψης τιμοκαταλόγων, με τα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε 13.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, από τις αρχές Ιουνίου έχουν ελεγχθεί συνολικά 97 επιχειρήσεις σε παραλίες της Αττικής, της Κορινθίας και της Χαλκιδικής. Έχουν διαπιστωθεί 33 παραβάσεις των κανόνων διακίνησης και εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ενώ έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 27.500 ευρώ.

Η Αρχή επισημαίνει ότι συνεχίζει να αξιοποιεί πληροφορίες, καταγγελίες και στοχευμένους ελέγχους, παρεμβαίνοντας όπου διαπιστώνονται πρακτικές που θίγουν τους καταναλωτές, παραβιάζουν τη νομοθεσία ή νοθεύουν τη λειτουργία της αγοράς.