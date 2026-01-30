Χάρη στις εξελίξεις στην τεχνολογία HVAC, οι αντλίες θερμότητας μπορούν πλέον να λειτουργούν αποτελεσματικά ακόμη και σε θερμοκρασίες έως και -26°C.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν ακόμα τον μύθο ότι οι αντλίες θερμότητας δεν αντέχουν σε σκληρούς χειμώνες, μια εταιρεία ήρθε να ξεκαθαρίσει την αλήθεια.

Η καναδική Prestige Home Improvement χρησιμοποίησε το TikTok για να ενημερώσει τους κατοίκους του Οντάριο σχετικά με την αξιοπιστία των αντλιών θερμότητας στο ψυχρό κλίμα.

«Οι αντλίες θερμότητας δεν λειτουργούν στον ψυχρό χειμώνα του Οντάριο - αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους μύθους που ακούω συνεχώς», δήλωσε ένας τεχνικός HVAC.

«Στην πραγματικότητα οι αντλίες θερμότητας μπορούν να θερμάνουν ακόμα και σε θερμοκρασίες έως -30°C, οπότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα παραμείνετε ζεστοί καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα».

Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν μεταφέροντας αέρα αντί να καίνε καύσιμα, γεγονός που τις καθιστά πολύ πιο αποδοτικές από λέβητες ή καυστήρες. Σύμφωνα με στοιχεία της Rewiring America, οι αντλίες βοηθούν τους χρήστες να εξοικονομήσουν 370-1.000 δολάρια ετησίως στους λογαριασμούς ρεύματος.

Σημειώνεται πως η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας μπορεί να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπάρχουν επίσης εφαρμογές, όπως η Palmetto Home, που προσφέρουν έως και 5.000 δολάρια ως ανταμοιβή για αναβαθμίσεις του σπιτιού μέσω απλών, οικονομικά αποδοτικών προκλήσεων, όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Οι χρήστες που έχουν ήδη αντλίες θερμότητας αναφέρουν θετικά αποτελέσματα: «Έχω αντλία και το -20°C δεν είναι πρόβλημα. Έχω και ξυλόσομπα για backup σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και κρατάω το σπίτι ζεστό ακόμη και στους -40 ή -50°C. Καίω μόνο μισό κορμό ξύλου τον χρόνο», γράφει ένας χρήστης.

Άλλος ιδιοκτήτης αναφέρει: «Λειτουργεί τέλεια για θέρμανση και κάνει το σπίτι πολύ πιο άνετο, καθώς παρέχει σταθερή, ήπια θερμότητα και όχι εκρήξεις ζεστού αέρα όπως ένας καυστήρας».

Επιπλέον, πολλοί παρατηρούν ότι οι αντλίες θερμότητας είναι οικονομικότερες από το φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια της «μεταβατικής περιόδου», ενώ στον χειμώνα οι τιμές τους συγκρίνονται περίπου με το κόστος θέρμανσης με αέριο.

