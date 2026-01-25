Νέο πακέτο δράσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Η δομή των νέων προγραμμάτων.

«Μπουκέτο» δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με βασικό μηχανισμό τα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ» αλλά και με εξειδικευμένες δράσεις για ευάλωτα νοικοκυριά, ευάλωτους φοιτητές, ειδικές κατηγορίες κτιρίων, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εξελίξεις στον τομέα αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες με αφορμή την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD - 2024/1275) στο εθνικό δίκαιο που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2026.

Παράλληλα, σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης που αφορά, αφενός στην ενεργειακή ανακαίνιση περίπου 60.000 κτιρίων κατοικίας και αφετέρου στην εγκατάσταση περίπου 380.000 νέων συστημάτων θέρμανσης, που θα ενισχύσει την αγορά, διευκολύνοντας τη διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης και ενσωμάτωσης των νέων προδιαγραφών που προβλέπει η Οδηγία.

Σε κάθε περίπτωση, πηγές του ΥΠΕΝ ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών κανόνων και προτύπων «δεν μπορεί και δεν πρόκειται να γίνει με οριζόντιο ή τιμωρητικό τρόπο», ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι στη χώρα μας πάνω από το 50% των κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν το 1980, χωρίς σύγχρονες ενεργειακές προδιαγραφές. Το ζήτημα αυτό απασχόλησε και τη συνάντηση που είχε την περασμένη Δευτέρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας , κ. Σταύρος Παπασταύρου με εκπροσώπους της ΠΟΜΙΔΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι το Υπουργείο, ακούει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ δρομολογώντας νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες που αφορούν μεταξύ άλλων στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι η Οδηγία προβλέπει ως στόχο για τα κτίρια κατοικιών τη μείωση της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 16 % έως το 2030 και κατά 20-22 % έως το 2035 με έμφαση στην ανακαίνιση του 43% των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις. Επιπλέον θέτει μια σειρά απαιτήσεων, όπως είναι ενδεικτικά η υποχρέωση όλα τα νέα οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια να έχουν μηδενικές εκπομπές από ορυκτά καύσιμα (από την 1η Ιανουαρίου 2028 για τα δημόσια κτίρια και από την 1η Ιανουαρίου 2030 για όλα τα άλλα νέα κτίρια), με δυνατότητα ειδικών εξαιρέσεων. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η επιβολή των ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα μη οικιστικά κτίρια, η αύξηση της ενέργειας από ΑΠΕ στα κτίρια κ.α..

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφορικά με τη δομή των νέων προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ακόμη ότι: