Ο δημοσιογράφος και πρώην παρουσιαστής συνελήφθη ενώ κάλυπτε θέμα για τα Grammy από πράκτορες της ICE.

Ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ από πράκτορες της ICE στη Μινεσότα.

Ο Λέμον βρισκόταν μαζί με δεκάδες διαδηλωτές κατά της ICE όταν πράκτορες της υπηρεσίας εισέβαλαν στην εκκλησία του St Paul της Μινεσότα, διακόπτοντας τη λειτουργία, πριν από λίγο καιρό. Η κίνηση αυτή πυροδότησε αντιδράσεις.

Ο Λέμον, πρώην παρουσιαστής του CNN, δήλωσε ότι ήταν παρών στη διαδήλωση ως δημοσιογράφος και όχι ως διαδηλωτής. Σε ένα βίντεο του επεισοδίου που δημοσίευσε στο YouTube, ο Λέμον ακούγεται να λέει πως «είμαι απλώς εδώ και φωτογραφίζω, δεν είμαι μέλος της ομάδας... Είμαι δημοσιογράφος».

Παρ' όλα αυτά, ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν αμέσως και δημόσια ότι ο Λέμον θα αντιμετωπίσει κατηγορίες. Ο Λέμον δεν είχε το δικαίωμα να βρίσκεται στην ιδιωτική ιδιοκτησία της εκκλησίας, είπαν.

«Ο Ντον Λέμον συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες χθες το βράδυ στο Λος Άντζελες, όπου κάλυπτε θέμα για τα βραβεία Grammy (πoυ διεξάγονται αυτή την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου)», δήλωσε ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ, σε ανακοίνωσή του νωρίς την Παρασκευή. «Ο Ντον είναι δημοσιογράφος εδώ και 30 χρόνια και το συνταγματικά προστατευόμενο έργο του στη Μινεάπολη δεν διέφερε από αυτό που έκανε πάντα. Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να θεωρούν υπόλογους όσους βρίσκονται στην εξουσία».

»Αντί να διερευνά τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που σκότωσαν δύο ειρηνικούς διαδηλωτές της Μινεσότα, το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ αφιερώνει τον χρόνο, την προσοχή και τους πόρους του σε αυτή τη σύλληψη και αυτή είναι η πραγματική κατηγορία για αδικοπραγία την υπόθεση», πρόσθεσε ο Λόουελ.

«Αυτή η άνευ προηγουμένου επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος και η προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από τις πολλές κρίσεις που αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση δεν θα σταθεί. Ο Ντον θα αντιταχθεί σθεναρά και διεξοδικά σε αυτές τις κατηγορίες στο δικαστήριο» πρόσθεσε.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι καταδίκασε τη διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μινεάπολις, λέγοντας σε συνέντευξή της στο Fox News ότι η σκηνή ήταν «φρικτή». Δεν αναφέρθηκε ωστόσο, συγκεκριμένα στον Λέμον.

