Μια σειρά από νέες εξελίξεις με τους περάκτορες του ICE, όχι μόνο στη Μινεάπολις, αποδεικνύουν ότι ο Τραμπ «υπαναχωρεί» από φόβο, σχολιάζει το CNN

Ο Ντόναλντ Τραμπ όρισε τον επονομαζόμενο «τσάρο», Τομ Χόμαν να αντικαταστήσει τον Γκρέγκορι Μποβίνο στην ηγεσία του ICE μετά τις δολοφονίες στη Μινεάπολις.

Εκείνος, σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε δήλωσε πως «δεν παραδινόμαστε» αλλά δεσμεύτηκε να συνεχίσει την επιχείρηση στη Μινεάπολις, με πιο ήπιο και ασφαλή τρόπο. Ακόμη δεν είναι σαφές πόσο ακριβώς θα αλλάξει η αποστολή των πρακτόρων της ICE μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι. Αυτό που είναι απολύτως σαφές, ωστόσο, σχολιάζει το CNN, είναι ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή φοβάται την πολιτική της ICE και τις επιχειρήσεις της κατά της μετανάστευσης.

Μια σειρά από νέες εξελίξεις - όχι μόνο στη Μινεάπολις, αλλά και στο Μέιν και την Ουάσινγκτον - το αποδεικνύουν αυτό.

Ακόμα και όταν ο Χόμαν έδωσε το σήμα ότι θα υπάρξει μια πιο ήπια, πιο στοχευμένη προσπάθεια και λιγότεροι πράκτορες στη πόλη, ο Τραμπ απέσυρε τις δυνάμεις της ICE από το Μέιν, όπου ξεκίνησε μια παρόμοια προσπάθεια ελέγχουν και καταστολής της μετανάστευσης. Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται να προετοιμάζονται να κάνουν σημαντικές νομοθετικές παραχωρήσεις για να αποτρέψουν ένα ενδεχόμενο shutdown της κυβέρνησης.

Οι δηλώσεις Χόμαν

Το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το CNN, είναι τι συμβαίνει στο πεδίο της Μινεάπολις. Η συνέντευξη Τύπου του Χόμαν την Πέμπτη ήταν περιορισμένη σε λεπτομέρειες, αλλά έντονη σε προτάσεις για μια νέα πορεία. Ίσως η μεγαλύτερη είδηση ​​ήταν ότι ο Χόμαν είπε ότι θα υπάρξει «απόσυρση». Δεν είπε σε τι όγκο ή πόσο σύντομα. Αντίθετα, είπε ότι το σχέδιο βρίσκεται υπό επεξεργασία. Άφησε ωστόσο να εννοηθεί ότι θα συμβεί τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό ανεξάρτητα από τις συνθήκες. «Ναι, το είπα», δήλωσε: «Μειώστε τον αριθμό των ανθρώπων εδώ. Η απόσυρση θα συμβεί, βάσει αυτών των συμφωνιών. Αλλά η απόσυρση μπορεί να συμβεί ακόμη περισσότερο εάν σταματήσει η ρητορική μίσους και τα εμπόδια και οι παρεμβάσεις».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=IQ1xHRIhdMo}

Ο Χόμαν τόνισε επίσης επανειλημμένα ότι οι επιχειρήσεις θα είναι «στοχευμένες» και θα επικεντρώνονται στους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, κάτι που υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται λιγότερο για ευρείες επιχειρήσεις και τη σύλληψη τυχαίων ανθρώπων.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει εδώ και καιρό ότι οι δράσεις της ICE της είναι «στοχευμένες». Αλλά ο Χόμαν είπε ότι η προσέγγισή του θα είναι διαφορετική, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια «ξέφυγε λίγο» από αυτήν την στοχευμένη προσέγγιση, παρεκκλίνοντας από την προηγούμενη στάση της κυβέρνησης περί μη απολογίας και υποχώρησης.

«Δεν θέλω να ακούσω ότι όλα όσα έχουν γίνει εδώ ήταν τέλεια», είπε σε κάποιο σημείο της συνέντευξης Τύπου ο Χόμαν και πρόσθεσε ότι οι πράκτορες που δεν ενεργούν με επαγγελματισμό «θα αντιμετωπίζονται» και ότι η επιχείρηση θα είναι «ασφαλέστερη και σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα».

Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως επίπληξη προς τον εκδιωχθέντα επικεφαλής της επιχείρησης της Μινεάπολις, Γκρέγκορι Μποβίνο, ο οποίος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «όλα όσα κάνουμε καθημερινά είναι νόμιμα, ηθικά, βάσει νόμου». Θα μπορούσε ακόμη και να ερμηνευτεί ως διόρθωση του συμβούλου του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, ο οποίος πριν λίγες μέρες ισχυρίστηκε ότι η ICE είχε «άψογο ιστορικό απελάσεων μη Αμερικανών πολιτών».

{https://twitter.com/allenanalysis/status/2016844799572091127}

Από την άλλη πλευρά, ο Χόμαν επανειλημμένα επέκρινε τη ρητορική των διαδηλωτών - ενώ αναγνώρισε το δικαίωμά τους να διαμαρτύρονται - και είπε ότι η κυβέρνηση «δεν παραδίδει» την αποστολή της. «Θα μείνω μέχρι να λυθεί το πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναμένεται μόνο δούμε πόσο θα αλλάξει τις επόμενες ώρες και ημέρες, σχολιάζει το CNN, και σημειώνει πως είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση τουλάχιστον αισθάνεται την ανάγκη να σηματοδοτήσει αυτή την πιο ήπια τακτική.

Η πραγματικότητα και οι δημοσκοπήσεις

Αυτή είναι, κατά κάποιο τρόπο, απλώς μια αναγνώριση της πολιτικής πραγματικότητας για τον Λευκό Οίκο. Οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν σαφώς μεγάλη αλλαγή τις τελευταίες εβδομάδες.

{https://twitter.com/tuertaorsini/status/2014878082583105919}

Η δημοσκόπηση CBS News-YouGov έδειξε ότι το ποσοστό των Αμερικανών που λένε ότι η ICE είναι «πολύ σκληρή» αυξήθηκε από 53% τον Οκτώβριο, σε 56% τον Νοέμβριο και στο 61% μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE και πριν τη δεύτερη δολοφονία στη Μινεάπολις, αυτή του 37χρονου Άλεξ Πρέτι.

Επίσης, δημοσκόπηση των Reuters-Ipsos την Τετάρτη έδειξε ότι η αποδοχή του Τραμπ σε ό,τι αφορά στη μετανάστευση, έκανε ρεκόρ πτώσης, καταγράφοντας τα χαμηλότερα επίπεδα, από ποτέ σε οποιαδήποτε από τις δύο θητείες του και φτάνοντας στο 39%.

Την Πέμπτη δημοσκόπηση του Fox News έδειξε ότι σχεδόν εξίσου πολλοί Αμερικανοί τάσσονται υπέρ της κατάργησης της ICE (36%) σε αντίθεση με τη διατήρηση της (42%). Η υποστήριξη για την κατάργηση είναι διπλάσια από ό,τι όταν ξεκίνησε το κίνημα «κατάργηση του ICE» στα τέλη της δεκαετίας του 2010.

{https://twitter.com/jcy126kerubin/status/2016981915832668629}

Το 59% των ψηφοφόρων λέει ότι η ICE είναι πολύ επιθετική, σημειώνοντας αύξηση 10 μονάδων από τον Ιούλιο ενώ παράλληλα, το 52% εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την ασφάλεια των συνόρων, αλλά το 55% αποδοκιμάζει την τακτική του κατά της μετανάστευσης.

Ωστόσο, αν και όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής, ο Τραπ δεν πτοείται από την κακή απόδοση σε δημοσκοπήσεις και παραμένει πεισματάρης, ειδικά όταν πρόκειται για μια πολιτική που τον ενδιαφέρει, για κάποιον λόγο το ζήτημα της ICE φαίνεται διαφορετικό.

Αποσύρεται από το Μέιν

Σε σχετικό σημείωμα, η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς του Μέιν ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι οι πράκτορες της ICE τερματίζουν ξαφνικά τις πρόσφατα εντατικοποιημένες προσπάθειές τους στην πολιτεία της, η οποία, όπως και η Μινεσότα, φιλοξενεί σημαντικό πληθυσμό Σομαλών.

{https://twitter.com/CK8126/status/2015208494560084124}

Η Κόλινς είχε παροτρύνει την ICE να κάνει στο Μέιν ότι και στη Μινεσότα. Ωστόσο, εξ αρχής ήταν μία παράξενη κίνηση για την κυβέρνηση να επιλέξει το Μέιν, δεδομένου της θέσης της Κόλλινς στη Γερουσία. Η παρουσία πρακτόρων της ICE διακινδύνευσε να προκαλέσει αντιδράσεις. Η νέα ανακοίνωση υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτή δεν ήταν μια καλή ιδέα. Η αποστολή εξάλλου ανακοινώθηκε μόλις πριν από οκτώ ημέρες.

Το νομοσχέδιο χρηματοδότησης στην Ουάσινγκτον

Ίσως το πιο εντυπωσιακό κατά το CNN, είναι οι μηχανορραφίες στην Ουάσινγκτον, όπου ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνονται ασυνήθιστα πρόθυμοι να κάνουν παραχωρήσεις στους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με το CNN ο Λευκός Οίκος κινείται προς τα αιτήματα των Δημοκρατικών να μειώσουν τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας από το τρέχον μεγαλύτερο πακέτο δαπανών υπό τον φόβο ενός πιθανού shutdown της κυβέρνησης τις επόμενες μέρες. Αυτό θα επέτρεπε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τον περιορισμό των τακτικών των πρακτόρων της ICE τις επόμενες εβδομάδες.

Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχαν αγνοήσει την ιδέα του διαχωρισμού του νομοσχεδίου χρηματοδότησης, αλλά οι Δημοκρατικοί - των οποίων οι ψήφοι απαιτούνται για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στη Γερουσία - έπαιξαν σκληρά. Ακόμα και οι κεντρώοι που ενέδωσαν στο τέλος του shutdown στα τέλη του περασμένου έτους έχουν προβάλει ένα ενιαίο μέτωπο και απέρριψαν τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να διαπραγματευτεί ξεχωριστά μαζί τους.

{https://twitter.com/GoodMornBadNews/status/2016928150316270001}

Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν σημαίνει ότι ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικάνοι πρόκειται να δώσουν στους Δημοκρατικούς όλες τις αλλαγές πολιτικής που θέλουν. Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, εξέθεσε μια σειρά από αιτήματα την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των περιπολιών και της δυνατότητας των πρακτόρων να χρησιμοποιούν βία, καθώς και της απαίτησης για κάμερες σώματος και της απαγόρευσης μασκών για τους πράκτορες της ICE.

Αλλά υπάρχει μια σαφής αίσθηση ότι οι Δημοκρατικοί έχουν μεγάλο μέρος της επιρροής αυτή τη στιγμή. Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν μιλούν καν πολύ σκληρά, καταλήγει το CNN.