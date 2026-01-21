Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία καταστημάτων, με αιφνιδιαστικούς ήχους συναγερμού και διακοπές στις συναλλαγές.

Πραγματικό «αλαλούμ» προκάλεσαν το πρωί οι ειδοποιήσεις του 112 για τα επερχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς τα μηνύματα της Πολιτικής Προστασίας δεν έφτασαν μόνο στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, αλλά και σε χιλιάδες τερματικά POS σε ολόκληρη τη χώρα.

Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία καταστημάτων, με αιφνιδιαστικούς ήχους συναγερμού και διακοπές στις συναλλαγές, σε ώρες αυξημένης κίνησης.

Το Dnews.gr παραθέτει φωτογραφία από POS που έλαβε μήνυμα από το 112 στις 10 το πρωί. Το POS ανήκει σε κατάστημα στην περιοχή των βορείων προαστίων και παραδόξως έλαβε ειδοποίηση για κακοκαιρία που θα πλήξει την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Η εξήγηση του φαινομένου βρίσκεται στην τεχνολογία Cell Broadcast (CB), στην οποία βασίζεται το σύστημα ειδοποιήσεων του 112. Πρόκειται για μια μέθοδο μαζικής προειδοποίησης που χρησιμοποιείται διεθνώς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε αντίθεση με τα κλασικά SMS, το Cell Broadcast λειτουργεί σαν μια «ραδιοφωνική εκπομπή» που μεταδίδεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προς όλες τις συμβατές συσκευές που βρίσκονται συνδεδεμένες σε αυτές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην πράξη, οι αρμόδιες αρχές αποστέλλουν το μήνυμα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και αυτό εκπέμπεται ταυτόχρονα από τις κεραίες μιας ευρύτερης γεωγραφικής ζώνης. Όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο συγκεκριμένο δίκτυο, ανεξαρτήτως παρόχου ή αριθμού, λαμβάνουν την ειδοποίηση. Η επιλογή των αποδεκτών γίνεται αποκλειστικά με γεωγραφικά κριτήρια και όχι μέσω λιστών χρηστών, γεγονός που εξηγεί γιατί ενίοτε τα μηνύματα φτάνουν και εκτός της αυστηρά ορισμένης περιοχής ενδιαφέροντος.

Βασικό πλεονέκτημα του Cell Broadcast είναι ότι δεν καθυστερεί λόγω φόρτου δικτύου και δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο. Ακόμη και αν χιλιάδες συσκευές βρίσκονται στο ίδιο σημείο, το μήνυμα φτάνει σχεδόν ταυτόχρονα σε όλους, κάτι κρίσιμο σε επείγουσες καταστάσεις. Παράλληλα, δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα, καθώς η συσκευή δεν «απαντά» πίσω στο δίκτυο, γεγονός που ενισχύει την προστασία της ιδιωτικότητας.

Όσον αφορά τα POS, όπως το εικονιζόμενο Sunmi V2S, αυτά δεν είναι απλές ταμειακές συσκευές, αλλά τερματικά Android με ενεργή κάρτα SIM, τα οποία συνδέονται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για δεδομένα και πληρωμές.

Ως εκ τούτου, αντιμετωπίζονται από το δίκτυο σαν smartphones και λαμβάνουν κανονικά τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης του 112. Έτσι εξηγείται γιατί εμφανίζουν τα μηνύματα στην οθόνη και εκπέμπουν τον χαρακτηριστικό ήχο συναγερμού, ακόμη και όταν βρίσκονται σε σίγαση, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων.

Πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα

Για να μην υπάρχουν οχλήσεις από τα μηνύματα του 112 στα POS, χρειάζεται συνδυασμός τεχνικών ρυθμίσεων στις ίδιες τις συσκευές και σωστών επιλογών από τις επιχειρήσεις, καθώς το σύστημα Cell Broadcast δεν «ξεχωρίζει» αν μια συσκευή είναι κινητό ή επαγγελματικό τερματικό.

Καταρχάς, η πιο άμεση λύση είναι η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος του POS. Στα περισσότερα POS που βασίζονται σε Android (όπως τα Sunmi), υπάρχει στις ρυθμίσεις η επιλογή για Cell Broadcast ή «Ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης». Εκεί μπορεί να απενεργοποιηθεί ο ήχος ή να απενεργοποιηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες προειδοποιήσεων, με αποτέλεσμα η συσκευή να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά για πληρωμές χωρίς να διακόπτεται από συναγερμούς.

Δεύτερον, σε αρκετά POS είναι δυνατή η πλήρης απενεργοποίηση της λήψης Cell Broadcast μέσω του μενού της εφαρμογής τηλεφώνου ή των ρυθμίσεων SIM. Η επιλογή αυτή συνήθως αφορά επαγγελματικές συσκευές και μπορεί να απαιτεί πρόσβαση διαχειριστή ή τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή του POS, ώστε να μη γίνουν λάθος αλλαγές που θα επηρεάσουν τη συνδεσιμότητα.

Τέλος,μια ακόμη λύση είναι η χρήση POS που λειτουργούν αποκλειστικά μέσω Wi-Fi ή ενσύρματου δικτύου, χωρίς ενεργή κάρτα SIM. Εφόσον η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, δεν λαμβάνει Cell Broadcast μηνύματα και συνεπώς δεν εμφανίζονται ειδοποιήσεις του 112.