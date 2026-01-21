Το στίγμα έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο πρώτος μήνας του 2026 η κυβέρνηση ανοίγει ήδη τη συζήτηση για το εύρος του δημοσιονομικού χώρου που θα καθορίσει τα νέα μέτρα στήριξης του 2027. Το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα υπάρξουν νέες μειώσεις φόρων και εισφορών, αλλά πόσο μεγάλος θα είναι ο «κουμπαράς» που θα τις χρηματοδοτήσει.

Το στίγμα έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος κατά την παρουσίαση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων για το 2026 ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τον Αύγουστο, όταν θα υπάρχει καθαρή εικόνα για τα δημοσιονομικά περιθώρια, ώστε να ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε χθες σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση εξετάζει ήδη το τι θα ακολουθήσει, με σταθερό στόχο τη συνέχιση της φορολογικής αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό, το βασικό πακέτο ελαφρύνσεων για το 2027 τοποθετείται σήμερα στα 800 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έναν δημοσιονομικό χώρο που θεωρείται εξασφαλισμένος, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και τα έσοδα. Ωστόσο, στο οικονομικό επιτελείο δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο τελικός «λογαριασμός» να είναι μεγαλύτερος, εφόσον αποδώσουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι η υπεραπόδοση των εσόδων μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια για παρεμβάσεις. Σε αυτή τη λογική, η πλήρης εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής από το 2026, η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε περισσότερους κλάδους, η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλο τον ιδιωτικό τομέα και η καθολική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές των επιχειρήσεων θεωρούνται καθοριστικά εργαλεία για τον περιορισμό της «μαύρης» οικονομίας. Αν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, τα πρόσθετα έσοδα θα μπορούσαν να διευρύνουν αισθητά τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ανοίγει ο δρόμος για επιπλέον μειώσεις φόρων και εισφορών πέραν του βασικού πακέτου. Η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι τυχόν υπερβάσεις εσόδων θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα σε παρεμβάσεις με μόνιμο χαρακτήρα, ώστε να ενισχυθούν τα εισοδήματα των πολιτών και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.

Το τελικό εύρος του δημοσιονομικού χώρου θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, το κεντρικό μέγεθος πάνω στο οποίο θα «χτιστούν» οι ανακοινώσεις του Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την πορεία των εσόδων και την απόδοση των ψηφιακών εργαλείων, γνωρίζοντας ότι από αυτά θα κριθεί αν το πακέτο των ελαφρύνσεων του 2027 θα μείνει στα 800 εκατ. ευρώ ή αν θα αποκτήσει σημαντικά μεγαλύτερο βάθος.