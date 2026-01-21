Οι δεξιότητες που αποκτούν οι νέοι συχνά δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες της αγοράς.

Μόλις το 6% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών στην Ελλάδα που βρίσκονται σε τυπική εκπαίδευση εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους, ποσοστό που αποτυπώνει με σαφήνεια τα βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Τα στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν τη χώρα στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη συμμετοχή των φοιτητών και μαθητών στην απασχόληση.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των τελευταίων ετών, η ανεργία των νέων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ η αδύναμη διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας συνεχίζει να λειτουργεί ανασταλτικά για την έγκαιρη επαγγελματική ένταξη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι δεξιότητες που αποκτούν οι νέοι συχνά δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες της αγοράς, την ώρα που κυριαρχούν επισφαλείς μορφές απασχόλησης, συχνά ανασφάλιστες ή εποχικές, χωρίς προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης.

Την ίδια στιγμή, πολλοί νέοι δηλώνουν ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι ακατάλληλες, με χαμηλές αμοιβές και δυσμενείς συνθήκες, γεγονός που τους αποθαρρύνει από την αναζήτηση εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος καθυστερημένης εισόδου στην αγορά εργασίας, ο οποίος επιτείνει τη νεανική ανεργία και υπονομεύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Η εικόνα της Ελλάδας απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 25,4% των νέων της ίδιας ηλικιακής ομάδας συνδυάζει εργασία και σπουδές. Η απόκλιση γίνεται ακόμη πιο έντονη σε σύγκριση με χώρες όπως η Ολλανδία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 74,3%, η Δανία με 56,4% και η Γερμανία με 45,8%, όπου σχεδόν οι μισοί ή και περισσότεροι νέοι συνδυάζουν εργασία και σπουδές.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες θέσεις της Ε.Ε., μαζί με τη Ρουμανία και την Κροατία, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό νέων στη χώρα ούτε εργάζεται ούτε αναζητεί εργασία, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει τις σπουδές του.