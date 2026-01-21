Ο Μακρόν φαίνεται να υπέστη υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία, δηλαδή ρήξη ενός αιμοφόρου αγγείου στο μάτι.

O Εμανουέλ Μακρόν τράβηξε την προσοχή χθες στο Νταβός, για δύο λόγους: κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εξαπέλυσε κατά μέτωπο επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την απειλή του για επιβολή δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιό του για κατάληψη της Γροιλανδίας και δεύτερον, αυτό το έκανε φορώντας... γυαλιά ηλίου αν και βρισκόταν σε κλειστό χώρο.

Αν και ο Μακρόν δεν εξήγησε τον λόγο που φορούσε γυαλιά ηλίου κατά την ομιλία του, γαλλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος αντιμετωπίζει ένα ιατρικό θέμα με τα μάτια του.

Την περασμένη εβδομάδα, εμφανίστηκε σε στρατιωτική εκδήλωση στη νότια Γαλλία με κόκκινο μάτι και κάποια στιγμή φόρεσε παρόμοια γυαλιά ηλίου.

Κατά την ομιλία του προς τα στρατεύματα, προσπάθησε να υποβαθμίσει το πρόβλημα, χαρακτηρίζοντάς το «ασήμαντο»: «Σας παρακαλώ συγχωρήσετε την αντιαισθητική όψη του ματιού μου».

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο Μακρόν φαίνεται να υπέστη υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία, δηλαδή ρήξη ενός αιμοφόρου αγγείου στο μάτι.

Η κατάσταση είναι ακίνδυνη, ανώδυνη και δεν επηρεάζει την όραση. Επίσης, δεν προκαλεί μόνιμη βλάβη στο μάτι, καθώς συνήθως υποχωρεί μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες.

Μπορεί να προκληθεί όταν κάποιος φτερνιστεί ή βήξει έντονα, ή αν τρίψει το μάτι του.

Άτομα με διαβήτη ή υψηλή αρτηριακή πίεση διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Αν και τα γυαλιά ηλίου δεν είναι απαραίτητα για την προστασία της όρασης, κάποιοι με αυτή την πάθηση τα επιλέγουν για να αποφεύγουν τα βλέμματα.

Ο Μακρόν το επέλεξε «για αισθητικούς λόγους, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο», δήλωσε ο γιατρός και σχολιαστής Ζιμί Μοχάμεντ στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTL.

«Κάποιοι μπορεί να πιστέψουν ότι είναι άρρωστος, οπότε για να αποφύγει να φωτογραφηθεί σε αυτή την κατάσταση, αποφάσισε να φορέσει γυαλιά ηλίου. Τα γυαλιά προστατεύουν την εικόνα του, όχι το μάτι του».

