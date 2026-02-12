Το συνολικό ύψος των διορθώσεων που μπορεί να επιβληθεί σε έναν φορέα του Δημοσίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% των ετήσιων δαπανών του.

Νέο κανονιστικό πλαίσιο για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και καταλογισμών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα θεσπίζεται με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θανάση Πετραλιά.

Ο νέος κανονισμός καθορίζει αναλυτικά τις διαδικασίες διαπίστωσης παρατυπιών, την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και την έκδοση πράξεων καταλογισμού, καθώς και τα αρμόδια όργανα και τα στάδια άσκησης δικαιώματος αντιρρήσεων από τους ελεγχόμενους φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κατ’ αποκοπή δημοσιονομικές διορθώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός της οικονομικής ζημίας ή όταν η πλήρης ακύρωση της δαπάνης κρίνεται δυσανάλογη.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι δημοσιονομικές διορθώσεις μπορεί να φτάνουν έως και το 100% του ποσού της επίμαχης δαπάνης, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ενώ προβλέπονται κλιμακωτά ποσοστά για παρατυπίες που αφορούν τη μισθοδοσία, την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τις δημόσιες συμβάσεις και τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων. Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο, καθώς το συνολικό ύψος των διορθώσεων που μπορεί να επιβληθεί σε έναν φορέα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% των ετήσιων δαπανών του.

Η απόφαση προβλέπει επίσης λεπτομερείς κανόνες για την επιστροφή αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, είτε μέσω εφάπαξ καταβολής είτε μέσω παρακράτησης, ενώ διευκρινίζεται ότι τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων αποδίδονται ως έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό.

Παραδείγματα

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού ή απολογισμού φορέα, επιβάλλεται ελάχιστη δημοσιονομική διόρθωση 1.000 ευρώ για φορείς με προϋπολογισμό έως 10 εκατ. ευρώ, ενώ για μεγαλύτερους προϋπολογισμούς η διόρθωση ανέρχεται στο 0,1‰ επί του προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ.

2. Αν διαπιστωθεί πλημμελής τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, όπως ασυμφωνίες με τις δημοσιονομικές αναφορές ή μη καταχώριση αναλήψεων υποχρεώσεων, προβλέπεται αντίστοιχη δημοσιονομική διόρθωση έως το ανώτατο όριο που συνδέεται με το μέγεθος του προϋπολογισμού του φορέα.

3. Σε περιπτώσεις έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων, η δημοσιονομική διόρθωση μπορεί να φτάσει έως και το 100% του ποσού της υπέρβασης.

4. Για καταβολή λανθασμένων ή μη οφειλόμενων αποδοχών ή παροχών σε υπαλλήλους ή συνταξιούχους, η δημοσιονομική διόρθωση ισούται με το 100% του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, ανεξάρτητα από τυχόν καταλογισμό στους δικαιούχους.

5. Σε δημόσιες συμβάσεις που ανατέθηκαν με παραβίαση των κανόνων διαφάνειας ή ανταγωνισμού, όπως ανεπαρκή δημοσιότητα ή αδικαιολόγητους περιορισμούς στη διακήρυξη, η δημοσιονομική διόρθωση κυμαίνεται από 5% έως 25% του ποσού της σύμβασης και, σε σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, μπορεί να ανέλθει έως και στο 100%.