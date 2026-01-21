Η ΑΑΔΕ έχει ήδη διασταυρώσει στοιχεία από τις δηλώσεις Ε9 με τα μητρώα των τραπεζών και των servicers

Στα τέλη Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή η διάταξη που προβλέπει τον διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ για κλειστές κατοικίες που ανήκουν σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να προχωρά στην αποστολή χιλιάδων εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

Η διάταξη, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως και το 2028, προβλέπει προσαύξηση κατά 100% του κύριου φόρου για κατοικίες που ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα, αγοραστές ή διαχειριστές πιστώσεων, καθώς και σε συνδεδεμένα με αυτούς νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητα παραμένουν κλειστά. Για να αποφευχθεί η επιβάρυνση, το ακίνητο θα πρέπει να έχει ενοικιαστεί ή να έχει χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον έξι μήνες εντός του έτους.

Για την εφαρμογή του μέτρου, η ΑΑΔΕ έχει ήδη διασταυρώσει στοιχεία από τις δηλώσεις Ε9 με τα μητρώα των τραπεζών και των servicers, προκειμένου να εντοπιστούν τα ακίνητα που παρέμειναν κλειστά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία που θεωρείται καθοριστική για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2026.

Η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε το 2024 και εφαρμόζεται για πρώτη φορά εφέτος, αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς πώληση ή ενοικίαση και στη συγκράτηση των τιμών και των ενοικίων. Αφορά ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κυριότητα τραπεζών και servicers κυρίως μέσω πλειστηριασμών και τα οποία παραμένουν κλειστά, συχνά λόγω πολεοδομικών ή άλλων εκκρεμοτήτων που δεν έχουν ακόμη τακτοποιηθεί.

Το μέτρο ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό πρόβλημα επιδεινώνεται, με στόχο να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον χρηματοπιστωτικό τομέα ώστε να διοχετεύσει στην αγορά ακίνητα που παραμένουν αναξιοποίητα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων άλλα 11.000. Από το σύνολο αυτό, περίπου 7.000 είναι κατοικίες, με το συνολικό κόστος του διπλάσιου ΕΝΦΙΑ να εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 20 εκατ. ευρώ. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι βασικός στόχος είναι ένα σημαντικό μέρος αυτών των ακινήτων να επιστρέψει στην αγορά, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.