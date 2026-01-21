Ο χρυσός συνεχίζει την ισχυρή ανοδική του πορεία, καταγράφοντας άνοδο 2,25% και διαμορφώνεται στα 4.873,10 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι αγορές σημειώνουν απώλειες την Τετάρτη, ενώ ο χρυσός εκτινάσσεται σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης γύρω από τη Γροιλανδία.

Ο χρυσός συνεχίζει την ισχυρή ανοδική του πορεία, καταγράφοντας άνοδο 2,25% και διαμορφώνεται στα 4.873,10 δολάρια ανά ουγγιά, εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές και έντονης στροφής των επενδυτών προς τα ασφαλή καταφύγια.

Αντίθετα, το ασήμι κινείται πτωτικά, υποχωρώντας κατά 0,19% στα 94,455 δολάρια, δείχνοντας σημάδια διόρθωσης μετά τα πρόσφατα κέρδη. Ανοδικά κινούνται τα βιομηχανικά και πολύτιμα μέταλλα, με τον χαλκό να ενισχύεται κατά 0,79% στα 5,8585 δολάρια, την πλατίνα να καταγράφει άνοδο 0,78% στα 2.452,60 δολάρια και το παλλάδιο να κερδίζει 0,26%, φτάνοντας τα 1.913,50 δολάρια ανά ουγγιά, σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και επιλεκτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι εξαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% έως την 1η Ιουνίου, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία που να οδηγήσει στον αμερικανικό έλεγχο της πλούσιας σε ορυκτά Γροιλανδίας. Παράλληλα, απείλησε με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια, μετά από πληροφορίες ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δεν προτίθεται να στηρίξει την πρότασή του για τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης».

Οι δηλώσεις αυτές προκαλούν έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη, με Ευρωπαίους ηγέτες να χαρακτηρίζουν τις απειλές απαράδεκτες και να εξετάζουν αντίμετρα, ενώ η Γαλλία φέρεται να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιήσει το ισχυρότερο εργαλείο οικονομικής άμυνας που διαθέτει.