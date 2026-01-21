Ποιο είναι το πιο δημοφιλές ιδιωτικό τζετ. Κοστίζει πάνω από 65 εκατομμύρια δολάρια και μπορεί να μεταφέρει έως και 19 άτομα.

Δεκάδες ιδιωτικά τζετ προσγειώθηκαν κοντά στο Νταβός τη Δευτέρα, καθώς πλούσιοι και ισχυροί κατέφθαναν στην αλπική πόλη για την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Το Business Insider εντόπισε τουλάχιστον 157 ιδιωτικά τζετ που έφτασαν στην περιοχή, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα ADS-B Exchange και JetSpy. Αυτά τα εργαλεία παρακολούθησης πτήσεων δεν συμμετέχουν στα συστήματα απορρήτου στα οποία έχουν εγγραφεί πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρηματικών τζετ για να αποκρύπτουν τις μετακινήσεις τους.

Περισσότερα από τα μισά ιδιωτικά τζετ προσγειώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Άλλα 45 έφτασαν στο Φρίντριχσχαφεν, γερμανική πόλη χτισμένη πάνω στις όχθες της λίμνης της Κωνσταντίας, στα σύνορα με την Ελβετία. Οι υπόλοιπες εντοπίστηκαν σε μικρότερα αεροδρόμια της Ελβετίας.

Μεταξύ αυτών ήταν και αεροσκάφη που ανήκουν στον διευθύνοντα σύμβουλο της Salesforce, Μαρκ Μπένιοφ, και στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Έρικ Σμιντ, σύμφωνα με στοιχεία του JetSpy.

Το JetSpy έδειξε επίσης την άφιξη ιδιωτικών τζετ εκπροσώπων πολλών εταιρειών, μεταξύ των οποίων των Aramco, BlackRock, Blackstone, Citigroup, Google, HP, JPMorgan Chase, Lockheed Martin και του hedge fund Two Sigma.

Το δημοφιλές Gulfstream G650

Από τις πτήσεις που παρακολούθησε το Business Insider, το πιο δημοφιλές ιδιωτικό τζετ φαίνεται να είναι το Gulfstream G650 (31 πτήσεις).

Η αγορά ενός τέτοιου αεροσκάφους κοστίζει συνήθως πάνω από 65 εκατομμύρια δολάρια και μπορεί να μεταφέρει έως και 19 άτομα.

Σύμφωνα με το JetSpy, το μεγαλύτερο ταξίδι πραγματοποιήθηκε από το Gulfstream G700 του Μπένιοφ. Η πτήση από τη Χαβάη διήρκεσε 14,5 ώρες (απόσταση 7.600 μιλίων). Με μια εμπορική πτήση θα απαιτούνταν δύο στάσεις και η συνολική διάρκεια θα ήταν πάνω από 24 ώρες.

Ιδιωτικά τζετ πέταξαν από δεκάδες διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Σιέρα Λεόνε και το Μαυροβούνιο.

Το Λονδίνο ήταν το πιο δημοφιλές σημείο αναχώρησης, με 19 πτήσεις να προέρχονται από τέσσερα αεροδρόμια μέσα και γύρω από τη βρετανική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, πολλά από αυτά τα αεροσκάφη φαίνεται ότι έκαναν σύντομη στάση καθ’ οδόν προς το Νταβός. Για παράδειγμα, ένα ιδιωτικό τζετ της Google από το Σαν Χοσέ παρέμεινε στο έδαφος κοντά στο Λονδίνο για 13 ώρες.

Δέκα ιδιωτικά τζετ αναχώρησαν από την ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, επτά από τις μητροπολιτικές περιοχές του Bay Area και έξι από το Ντουμπάι.

Την Τρίτη κατέφθασαν επίσης αεροσκάφη που ανήκουν στον Μπιλ Γκέιτς, τον Μάικλ Ντελ και τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, σύμφωνα με στοιχεία του JetSpy.

Με πληροφορίες από businessinsider.com