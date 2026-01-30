Η τοποθέτηση της γερμανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, στη συζήτηση για μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ 2026.

Ένα μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ 2026 δεν εξετάζεται, προς το παρόν, ανακοίνωσε η γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, εν μέσω της σχετικής συζήτησης που έχει ανοίξει, εξαιτίας των ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εκτελεστική επιτροπή της DFB συμφωνεί πως οι συζητήσεις για την αθλητική πολιτική πρέπει να γίνονται εσωτερικά και όχι δημοσίως», ανέφερε η ανακοίνωση της γερμανικής ομοσπονδίας μετά τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούγονται φωνές υπέρ του μποϊκοτάζ, εξαιτίας του Αμερικανού προέδρου. Ανάμεσα σε αυτούς που δήλωσαν ότι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση είναι ο Όκε Γκέτλιχ, ένας ακ των αντιπροέδρων της γερμανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

«Ένα μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά δεν εξετάζεται επί του παρόντος. Η DFB συζητά με εκπροσώπους της πολιτικής, της ασφάλειας, των επιχειρήσεων και του αθλητισμού για την προετοιμασία ενόψει του τουρνουά», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση που εξέδωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας, η οποία έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Παράλληλα, η γερμανική ομοσπονδία τόνισε πως «πιστεύουμε στην ενωτική δύναμη του αθλητισμού και στον παγκόσμιο αντίκτυπο που μπορεί να έχει» ένα Μουντιάλ. «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε αυτή τη θετική δύναμη, όχι να την εμποδίσουμε».