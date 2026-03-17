Στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ είναι προγραμματισμένο να παίξει το Ιράν.

Η FIFA φαίνεται να αποκλείει το ενδεχόμενο τα ματς του Ιράν για το Μουντιάλ 2026 να διεξαχθούν στο Μεξικό και όχι στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου ανέφερε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις ώστε να μεταφερθούν οι αναμετρήσεις, για την ασφάλεια των διεθνών παικτών. Όμως, σε ανακοίνωση, η FIFA ανέφερε ότι ανυπομονεί να αγωνιστούν οι χώρες με βάση το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

Οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Το Ιράν είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία (16/6) και το Βέλγιο (21/6) στο Λος Άντζελες και την Αίγυπτο (27/6) στο Σιάτλ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι παρότι η ιρανική ομάδα είναι «ευπρόσδεκτη» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο ίδιος θεωρεί πως δεν είναι «σωστό» να συμμετάσχουν «για τη δική τους ζωή και ασφάλεια». Μία ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Όταν ο Τραμπ έχει δηλώσει ρητά πως δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της ιρανικής εθνικής ομάδας, σίγουρα δεν θα ταξιδέψουμε στην Αμερική. Διαπραγματευόμαστε με τη FIFA για να γίνουν τα ματς του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό», ανέφερε ο πρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Μεχντί Ταζ, σε ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό της ιρανικής πρεσβείας στο Μεξικό.

Όμως, εκπρόσωπος της FIFA με δήλωσή του ουσιαστικά έδειξε πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. «Η FIFA είναι σε τακτική επικοινωνία με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες- μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να συζητηθεί ο σχεδιασμός για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η FIFA ανυπομονεί όλες οι συμμετέχουσες ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025», δήλωσε.

Η πρόεδρος του Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε ότι η χώρα της δεν έχει κανένα πρόβλημα να φιλοξενήσει τα ματς του Ιράν για το Μουντιάλ 2026, αν συμφωνήσει σε αυτό η FIFA.

Πριν από την ανάρτηση του Τραμπ που προκάλεσε αντιδράσεις, ο Τζιάνι Ινφαντίνο είχε αναφέρει πως ο Αμερικανός πρόεδρος του δήλωσε ότι το Ιράν είναι «ευπρόσδεκτο να αγωνιστεί» στο Μουντιάλ. Όμως, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμαλί είχε απαντήσει πως «σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες» ώστε η χώρα του να παίξει στο Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.

Αν το Ιράν αποσυρθεί, θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη σύγχρονη εποχή και η FIFA θα έπρεπε να αντικαταστήσει την ομάδα. Πάντως, ο γ.γ. της Ασιατικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου δήλωσε τη Δευτέρα πως δεν έχουν ενημερωθεί για απόσυρση του Ιράν. «Η ομοσπονδία θα πρέπει να αποφασίσει αν θα παίξουν και έως σήμερα μας έχουν πει ότι θα πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Γουίντσορ Τζον.

Με πληροφορίες από CNN, BBC

