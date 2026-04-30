«Κανείς δεν γνωρίζει ποιες είναι οι συνομιλίες, εκτός από εμένα και μερικούς άλλους» είπε ο Τραμπ και παραδέχθηκε ότι η άγνοια για το ποιοι είναι οι ηγέτες του Ιράν είναι ένα «μικρό πρόβλημα».

Το Ιράν «πεθαίνει» για να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο ενώ υπερασπίστηκε την στρατιωτική του «εκστρατεία» και τον ναυτικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε μετά την αποτυχία των συνομιλιών με την ιρανική αντιπροσωπεία.

«Εννοώ, το Ιράν πεθαίνει να κάνει μια συμφωνία. Μπορώ μόνο να σας πω αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας πως «θέλουν να κάνουν μια συμφωνία». Απέρριψε την κριτική για την προσέγγισή του, λέγοντας για μία ακόμα φορά ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Το συμπέρασμα είναι ότι για αυτόν τον κόσμο, για τη χώρα μας, αλλά σίγουρα για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, δεν μπορείτε να αφήσετε το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Σκότωσαν 42.000 αθώους, άμαχους ανθρώπους. Προσπαθώ να σώσω αυτή τη χώρα. Αυτή είναι μια σκληρή ομάδα, αλλά τους έχουμε αποδεκατίσει και η οικονομία τους είναι μια καταστροφή. Οπότε θα δούμε πόσο θα αντέξουν» πρόσθεσε.

«Κανείς δεν γνωρίζει τις συνομιλίες»

Ο Τραμπ υπογράμμισε ακόμα πως κανείς δεν γνωρίζει την κατάσταση των συνομιλιών με το Ιράν εκτός από τον ίδιο και μερικούς άλλους, υπονοώντας ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν παρά τη φαινομενική στασιμότητα. Ήδη χθες, είχε δηλώσει πως συνεχίζονται σε τηλεφωνικό επίπεδο, καθώς δεν χρειάζεται η αμερικανική αντιπροσωπεία να κάνει μία 18ωρη πτήση απλά για να δει ένα χαρτί, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Το βράδυ της Πέμπτης, τόνισε πως «κανείς δεν γνωρίζει ποιες είναι οι συνομιλίες, εκτός από εμένα και μερικούς άλλους ανθρώπους. Έχουμε ένα πρόβλημα επειδή κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα ποιοι είναι οι ηγέτες. Είναι ένα μικρό πρόβλημα», παραδέχθηκε.

Επιμένοντας ότι η Τεχεράνη θέλει «πολύ» να κάνει μια συμφωνία, ο Τραμπ είπε ότι ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ λειτουργούσε όπως είχε προγραμματιστεί. «Η οικονομία τους καταρρέει. Ο αποκλεισμός είναι απίστευτος. Η δύναμη του αποκλεισμού είναι απίστευτη» δήλωσε ενώ φάνηκε να απορρίπτει την πιθανότητα να τερματίσει την εκεχειρία που ισχύει και να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς του Ιράν. «Δεν ξέρω αν το χρειαζόμαστε. Μπορεί να το χρειαζόμαστε», είπε.

Κατά του Kογκρέσου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε ασχολίαστες και τις απόπειρες του Κογκρέσου να περιορίσει τις εξουσίες του σε ό,τι αφορά στον πόλεμο. Απόπειρες που δεν πέρασαν από τη Γερουσία όμως.

«Επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά την πολεμική εξουσία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Διαπραγματεύομαι μια συμφωνία με το Ιράν. Και κάθε εβδομάδα, κάθε τρεις ημέρες, προσθέτουν κάτι που θέλει να σταματήσει ο πόλεμος».

Ο νόμος από το Βιετνάμ

Σημειώνεται ότι νόμος μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ ορίζει 60ήμερη προθεσμία για τη χρήση στρατιωτικής βίας χωρίς την άδεια του Κογκρέσου. Ο πόλεμος στο Ιράν θα φτάσει σε αυτό το όριο των 60 ημερών την 1η Μαΐου, σύμφωνα με το Ψήφισμα για τις Πολεμικές Εξουσίες, αλλά υπάρχει κάποια σύγχυση στο Κογκρέσο σχετικά με την ακριβή ημερομηνία της προθεσμίας.

Μερικοί γερουσιαστές λένε ότι το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών ξεκίνησε από την ημερομηνία έναρξης των εχθροπραξιών, γεγονός που θα καθιστούσε την προθεσμία την 29η Απριλίου, ενώ άλλοι επικαλούνται το κείμενο του νόμου για να υποστηρίξουν ότι είναι 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που ο Λευκός Οίκος ειδοποίησε επίσημα το Κογκρέσο, γεγονός που θα έθετε την προθεσμία στην 1η Μαΐου. Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι οι ημέρες κατάπαυσης του πυρός δεν υπολογίζονται στο σύνολο των 60 ημερών ή λένε ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρατείνει μονομερώς την προθεσμία σε 90 ημέρες.

